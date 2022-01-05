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Ученые рассказали, как "омикрон" убивает наш иммунитет
Ученые рассказали, как "омикрон" убивает наш иммунитет
Специалисты пришли к выводу, что при заражении штаммом коронавируса "омикрон" больше всего страдают клетки иммунной системы
2022-01-05T21:17+0200
2022-01-05T21:17+0200
коронавирус
иммунитет
штаммы
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КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Специалисты пришли к выводу, что при заражении штаммом коронавируса "омикрон" больше всего страдают клетки иммунной системы, утрачивая свою функциональность, передает РИА Новости."Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", — рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев.Ранее ученые доказали, что "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким человека в сравнении с другими штаммами коронавируса.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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иммунитет, штаммы

Ученые рассказали, как "омикрон" убивает наш иммунитет

21:17 05.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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Заражаться новым штаммом могут уже переболевшие и вакцинированные люди.
КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Специалисты пришли к выводу, что при заражении штаммом коронавируса "омикрон" больше всего страдают клетки иммунной системы, утрачивая свою функциональность, передает РИА Новости.
"Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", — рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев.
Ранее ученые доказали, что "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким человека в сравнении с другими штаммами коронавируса.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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