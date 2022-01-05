https://ru.sputnik.md/20220105/unguryanu-akuly-rynka-spetsialno-zavyshayut-tseny-na-benzin-v-moldove-47758729.html

Унгуряну: "акулы рынка" специально завышают цены на бензин в Молдове

Унгуряну: "акулы рынка" специально завышают цены на бензин в Молдове

Эксперт рассказал, как крупные игроки на рынке нефтепродуктов способствуют формированию завышенных цен на бензин и дизтопливо.

2022-01-05T09:00+0200

2022-01-05T09:00+0200

2022-01-05T09:00+0200

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Унгуряну: "акулы рынка" специально завышают цены на бензин в Молдове Унгуряну: "акулы рынка" специально завышают цены на бензин в Молдове

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 5 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 13 банов, до 21,43 лея за литр. Цена на дизтопливо также вырастет на 13 банов, до 17,86 лея за литр. Недавно бензин и вовсе взлетел в цене за один день на 60 банов.Почему молдавские автолюбители страдают от сговора крупных поставщиков нефтепродуктов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.Каждая сеть бензозаправок способствует тому, чтобы заработать на доходах автолюбителей, отмечает эксперт."Такие ведомства как НАРЭ, Совет по конкуренции, Антимонопольная служба должны все эти схемы, эти сговоры выявлять и наказывать виновных. В западноевропейских странах, к примеру, за это следуют большие штрафы, когда поставщики позволяют себе завышать цены", - добавил Унгуряну.Специалист уверен: если условия конкуренции нарушены, госорганы должны моментально вмешиваться. В Молдове же, по словам собеседника, сложно вспомнить случаи, когда бы определенные ведомства вмешивались в ситуацию и решали ее в пользу автолюбителей, а не "крупных акул" нефтерынка страны.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

цены, бензин, дизельное топливо, аудио