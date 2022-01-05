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В Кишиневе на Чеканах горит заведение общепита
В Кишиневе на Чеканах горит заведение общепита
О жертвах пока не сообщается, на месте происшествия работают пожарные расчеты.
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общество
кишинев
пожар
чеканы
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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В среду вечером в столичном секторе Чеканы произошло возгорание в одном из ресторанов."На месте происшествия работаю пять пожарных расчетов. По предварительным данным первоначально огонь занялся в помещении кухни", - рассказала Sputnik Молдова пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.О жертвах или пострадавших пока не сообщается.
https://ru.sputnik.md/20220102/pozhar-hincesti-zhenschina-zazhivo-sgorela-47706591.html
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кишинев, пожар, чеканы

В Кишиневе на Чеканах горит заведение общепита

20:15 05.01.2022 (обновлено: 20:47 05.01.2022)
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMСпасатели ликвидировали пожар в Бричанах
Спасатели ликвидировали пожар в Бричанах - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
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Дмитрий Терехов
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О жертвах пока не сообщается, на месте происшествия работают пожарные расчеты.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В среду вечером в столичном секторе Чеканы произошло возгорание в одном из ресторанов.
© Sputnik / Вылку ЕвгенияПожар в ресторане Кишинева
Пожар в ресторане Кишинева - Sputnik Молдова
1/2
© Sputnik / Вылку Евгения
Пожар в ресторане Кишинева
© Sputnik / Вылку ЕвгенияПожар в ресторане Кишинева
Пожар в ресторане Кишинева - Sputnik Молдова
2/2
© Sputnik / Вылку Евгения
Пожар в ресторане Кишинева
1/2
© Sputnik / Вылку Евгения
Пожар в ресторане Кишинева
2/2
© Sputnik / Вылку Евгения
Пожар в ресторане Кишинева
"На месте происшествия работаю пять пожарных расчетов. По предварительным данным первоначально огонь занялся в помещении кухни", - рассказала Sputnik Молдова пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.
О жертвах или пострадавших пока не сообщается.
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