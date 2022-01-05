https://ru.sputnik.md/20220105/v-kishineve-na-chekanakh-gorit-zavedenie-obschepita-47798669.html

В Кишиневе на Чеканах горит заведение общепита

В Кишиневе на Чеканах горит заведение общепита

О жертвах пока не сообщается, на месте происшествия работают пожарные расчеты.

2022-01-05T20:15+0200

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общество

кишинев

пожар

чеканы

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В среду вечером в столичном секторе Чеканы произошло возгорание в одном из ресторанов."На месте происшествия работаю пять пожарных расчетов. По предварительным данным первоначально огонь занялся в помещении кухни", - рассказала Sputnik Молдова пресс-секретарь Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

https://ru.sputnik.md/20220102/pozhar-hincesti-zhenschina-zazhivo-sgorela-47706591.html

кишинев

чеканы

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кишинев, пожар, чеканы