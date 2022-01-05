https://ru.sputnik.md/20220105/znamenityy-kardiokhirurg-dannykh-vliyanii-vaktsinatsii-rabotu-serdtsa-net-47771613.html

Знаменитый кардиохирург: данных о влиянии вакцинации на работу сердца нет

Знаменитый кардиохирург: данных о влиянии вакцинации на работу сердца нет

Известный российский кардиохирург Лео Бокерия рассказал, что необходимо человеку, чтобы сохранить сердце здоровым.

2022-01-05T14:01+0200

2022-01-05T14:01+0200

2022-01-05T14:05+0200

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Нет данных о том, что вакцинация от коронавируса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, об этом в интервью РИА Новости заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Лео Бокерия также отметил, что продолжительность жизни людей, которые уделяют ходьбе хотя бы два часа в неделю, увеличивается на 6-8 лет. "Я приведу такой пример, который является очень поучительным. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка", – отметил врач.По его словам, самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни. В первую очередь здоровый образ жизни формируют правильное питание, отказ от алкоголя и физическая нагрузка.

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