Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20220105/znamenityy-kardiokhirurg-dannykh-vliyanii-vaktsinatsii-rabotu-serdtsa-net-47771613.html
Знаменитый кардиохирург: данных о влиянии вакцинации на работу сердца нет
Знаменитый кардиохирург: данных о влиянии вакцинации на работу сердца нет
Известный российский кардиохирург Лео Бокерия рассказал, что необходимо человеку, чтобы сохранить сердце здоровым.
2022-01-05T14:01+0200
2022-01-05T14:05+0200
коронавирус
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/05/47771873_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_78c0c33362f47f148492446e4e58593b.jpg
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Нет данных о том, что вакцинация от коронавируса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, об этом в интервью РИА Новости заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Лео Бокерия также отметил, что продолжительность жизни людей, которые уделяют ходьбе хотя бы два часа в неделю, увеличивается на 6-8 лет. "Я приведу такой пример, который является очень поучительным. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка", – отметил врач.По его словам, самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни. В первую очередь здоровый образ жизни формируют правильное питание, отказ от алкоголя и физическая нагрузка.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/05/47771873_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_78cbe8c79ce537a3b5f121eebdcf5044.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия

Знаменитый кардиохирург: данных о влиянии вакцинации на работу сердца нет

14:01 05.01.2022 (обновлено: 14:05 05.01.2022)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДиректор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Известный российский кардиохирург Лео Бокерия рассказал, что необходимо человеку, чтобы сохранить сердце здоровым.
КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Нет данных о том, что вакцинация от коронавируса может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, об этом в интервью РИА Новости заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.

"У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли, привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было", – сказал хирург.

Лео Бокерия также отметил, что продолжительность жизни людей, которые уделяют ходьбе хотя бы два часа в неделю, увеличивается на 6-8 лет.
"Я приведу такой пример, который является очень поучительным. Американцы провели на десятках миллионов людей исследование, которое показало, что человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка", – отметил врач.

По его словам, самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, никак не может помешать вести здоровый образ жизни. В первую очередь здоровый образ жизни формируют правильное питание, отказ от алкоголя и физическая нагрузка.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:01Знаменитый кардиохирург: данных о влиянии вакцинации на работу сердца нет
13:30Чрезвычайное положение и комендантский час введены в столице Казахстана
12:58Принуждение к урегулированию: как Кишинев вынуждают разрешать приднестровский конфликт
12:49Дизтопливо и бензин продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены
12:32МИД: Россия настроена на предметный диалог с НАТО
12:01Смертельное ДТП: авто с молодыми людьми перевернулось, один человек погиб
11:29Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве мужчины в парке Кишинева
11:03Сколько человек подали онлайн-запрос на пересмотр пенсии
10:32Как выглядит молдавское село-призрак, где остался всего один житель
10:02Режим ЧП введен в Алматинской области Казахстана
09:30Где в Кишиневе 5 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Унгуряну: "акулы рынка" специально завышают цены на бензин в Молдове
08:56Мир за сутки: землетрясение в Турции, отставка кабмина в Казахстане, "Аннет" в Москве
08:30Есть ли политическое будущее у проекта Иона Чебана
08:00Кунев – о подпольных криптомиллионерах Молдовы и их судьбе
07:30В мэрии Кишинева представили программу на зимние праздники
07:00Самый точный прогноз погоды: сохраняется тепло
00:01Погодные рекорды Молдовы 5 января
ВчераВедьмы в городе. Как празднуют День Бефаны в Италии
ВчераСудье Апелляционной палаты Бельц продлили арест