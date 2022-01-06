https://ru.sputnik.md/20220106/agrarii-moldova-ogranichit-proizvodstvo-sliva-47796432.html

Аграрии в Молдове могут ограничить производство сливы в 2022 году

Аграрии в Молдове могут ограничить производство сливы в 2022 году

Специалисты уже оценивают риски, с которыми могут столкнуться сельхозпроизводители в 2022 году.

2022-01-06T07:30+0200

2022-01-06T07:30+0200

2022-01-06T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Эксперты Федерации сельхозпроизводителей Молдовы (FARM) считают, что в 2022 году многие садоводы страны в большей или меньшей степени столкнутся с "кризисом роста себестоимости продукции". Об этом сообщает организация EastFruit. Как полагают эксперты, аграрии столкнутся с таким кризисом в связи с существенным подорожанием удобрений, пестицидов, энергоресурсов, запчастей для техники и оборудования, а также увеличением затрат на сезонную рабочую силу. По данным специалистов, вынужденная экономия на некоторых факторах производства в краткосрочной перспективе вряд ли приведет к чему-то хорошему на интенсивных плантациях многих видов фруктов. Однако в сливовых садах этот процесс может оказать наименьшее негативное влияние. Согласно экспертным оценкам, в 2021 году общая площадь сливовых садов в Молдове составляла 21,9 тысяч гектаров. При этом, как рассказывает EastFruit, многие плантации не оснащены ирригационной системой или не накрыты, чтобы избежать излишка влаги. Как считают эксперты FARM, в 2022 году сильная зависимость количества и качества урожая сливы от природных факторов сохранится. Но, учитывая резкое подорожание ресурсов, какое-то количество садоводов сочтет приемлемым решением сокращение затрат на удобрения, пестициды и даже ирригацию именно в сливовых садах. "Некоторые сельхозпроизводители считают также нынешний год удобным для приобщения к субсидируемому государством и донорскими проектами процессу перехода на органическое земледелие", - говорится в EastFruit. В свою очередь представители сертифицирующих компаний отмечают, что процесс конверсии на производство экопродукции в плодоводстве занимает минимум два-три сезона. Следовательно, фермерам следует предварительно оценить возможность отказа от продуктов агрохимии на весь этот период, а также инвестировать значительные средства в органические удобрения и СЗР.

https://ru.sputnik.md/20211213/moldova-urozhay-sliva-eksport-47176988.html

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в молдове, аграрии, молдова, сливы