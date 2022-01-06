https://ru.sputnik.md/20220106/besporyadki-v-kazakhstane-tragicheskie-kadry-nachala-stolknoveniy-47808667.html

Беспорядки в Казахстане: трагические кадры начала столкновений

Беспорядки в Казахстане: трагические кадры начала столкновений

Смотрите в видео Sputnik Молдова эксклюзивные кадры о началах беспорядков в Казахстане.

2022-01-06T12:55+0200

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2022-01-06T12:55+0200

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Трагические кадры, снятые с дрона о начале беспорядков в Алма-Ате. Первые столкновения с полицией. Видно, как толпа собирается на площади. Ей противостоят немногочисленные отряды полиции, которые в считанные минуты оказываются вытесненными за пределы площади. По периметру бывшей резиденции президента Казахстана разрываются свето-шумовые гранаты, но через несколько минут она будет захвачена манифестантами и сожжена.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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