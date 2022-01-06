https://ru.sputnik.md/20220106/cheban-meriya-5-millionov-leev-detsad-47816819.html
Чебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов
Чебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов
Чебан: мэрия Кишинева выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов
2022-01-06T17:00+0200
2022-01-06T17:00+0200
2022-01-06T17:00+0200
кишинев
ион чебан
детсад
новости кишинева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3080/45/30804531_0:100:2888:1725_1920x0_80_0_0_b951f2b82187995215018104f57bf724.jpg
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Как заявил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, муниципалитет впервые выделил пять миллионов леев из местного бюджета на детские сады.Таким образом, 115 дошкольных учреждений получили поддержку муниципалитета для ремонта и расширения.По данным мэра, в 2021 году был произведен капитальный ремонт 88 дошкольных учреждений, в 2022 будут открыты три новых детсада (20 групп на 400 детей).По его словам, за последние два года было открыто 115 групп вместимостью около 2800 детей.Ион Чебан поблагодарил всех, кто способствует эффективному осуществлению учебного процесса.
https://ru.sputnik.md/20211105/proverki-detsad-narusheniya-46206156.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3080/45/30804531_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_9fbf4c38eb11abd13882c3750799b503.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
кишинев, ион чебан, детсад
Чебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов
В 2022 году детские сады Кишинева будут оснащены необходимыми материалами для обучения и многостороннего развития детей.
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Как заявил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, муниципалитет впервые выделил пять миллионов леев из местного бюджета на детские сады.
Таким образом, 115 дошкольных учреждений получили поддержку муниципалитета для ремонта и расширения.
По данным мэра, в 2021 году был произведен капитальный ремонт 88 дошкольных учреждений, в 2022 будут открыты три новых детсада (20 групп на 400 детей).
Также открыты 26 новых групп в 14 действующих дошкольных учреждениях. Сделан капитальный и текущий ремонт и оснащение техникой, мебелью, инвентарем и оборудованием. Установлены 79 павильонов в детских садах.
По его словам, за последние два года было открыто 115 групп вместимостью около 2800 детей.
Ион Чебан поблагодарил всех, кто способствует эффективному осуществлению учебного процесса.