https://ru.sputnik.md/20220106/cheban-meriya-5-millionov-leev-detsad-47816819.html

Чебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов

Чебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов

Чебан: мэрия Кишинева выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов

2022-01-06T17:00+0200

2022-01-06T17:00+0200

2022-01-06T17:00+0200

кишинев

ион чебан

детсад

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Как заявил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, муниципалитет впервые выделил пять миллионов леев из местного бюджета на детские сады.Таким образом, 115 дошкольных учреждений получили поддержку муниципалитета для ремонта и расширения.По данным мэра, в 2021 году был произведен капитальный ремонт 88 дошкольных учреждений, в 2022 будут открыты три новых детсада (20 групп на 400 детей).По его словам, за последние два года было открыто 115 групп вместимостью около 2800 детей.Ион Чебан поблагодарил всех, кто способствует эффективному осуществлению учебного процесса.

https://ru.sputnik.md/20211105/proverki-detsad-narusheniya-46206156.html

кишинев

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, ион чебан, детсад