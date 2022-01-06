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Чебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов
Чебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов
Чебан: мэрия Кишинева выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов
2022-01-06T17:00+0200
2022-01-06T17:00+0200
кишинев
ион чебан
детсад
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Как заявил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, муниципалитет впервые выделил пять миллионов леев из местного бюджета на детские сады.Таким образом, 115 дошкольных учреждений получили поддержку муниципалитета для ремонта и расширения.По данным мэра, в 2021 году был произведен капитальный ремонт 88 дошкольных учреждений, в 2022 будут открыты три новых детсада (20 групп на 400 детей).По его словам, за последние два года было открыто 115 групп вместимостью около 2800 детей.Ион Чебан поблагодарил всех, кто способствует эффективному осуществлению учебного процесса.
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кишинев, ион чебан, детсад

Чебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов

17:00 06.01.2022
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В 2022 году детские сады Кишинева будут оснащены необходимыми материалами для обучения и многостороннего развития детей.
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Как заявил в соцсетях мэр Кишинева Ион Чебан, муниципалитет впервые выделил пять миллионов леев из местного бюджета на детские сады.
Таким образом, 115 дошкольных учреждений получили поддержку муниципалитета для ремонта и расширения.
По данным мэра, в 2021 году был произведен капитальный ремонт 88 дошкольных учреждений, в 2022 будут открыты три новых детсада (20 групп на 400 детей).

Также открыты 26 новых групп в 14 действующих дошкольных учреждениях. Сделан капитальный и текущий ремонт и оснащение техникой, мебелью, инвентарем и оборудованием. Установлены 79 павильонов в детских садах.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Мэр Кишинева
По его словам, за последние два года было открыто 115 групп вместимостью около 2800 детей.
Ион Чебан поблагодарил всех, кто способствует эффективному осуществлению учебного процесса.
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