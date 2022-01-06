https://ru.sputnik.md/20220106/chto-budet-s-tsenami-i-zarplatami-v-2022-godu-prognoz-eksperta-47807667.html
Что будет с ценами и зарплатами в 2022 году: прогноз эксперта
Что будет с ценами и зарплатами в 2022 году: прогноз эксперта
Когда прекратится рост цен в Молдове и почему от номинального роста зарплат в 2022 году будет мало толку?
2022-01-06T11:50+0200
2022-01-06T11:50+0200
2022-01-06T11:53+0200
прогноз
зарплаты
цены
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В первой половине 2022 года Молдове, несмотря на ожидаемую стабильность национальной валюты, не удастся избежать высокой инфляции и, соответственно, роста цен на потребительские товары. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По его мнению, зарплаты в Молдове также продолжат расти и, возможно, окажутся выше прогнозов правительства, однако из-за высокой инфляции их реальный рост будет стремиться к нулю.ЦеныПо прогнозам Вячеслава Ионицэ, рост цен в Молдове, как и во всем регионе, продлится еще не меньше чем полгода. И это не только проблема Молдовы, это проблема всего мира. Это связано с ростом цен на энергоносители, продукты питания, услуги логистики. Во многих странах власти также вынуждены способствовать росту зарплат, что, как считает специалист, приведет к новому витку роста цен.В нашем регионе нацбанки, по словам эксперта, стремятся бороться с инфляцией. В Польше инфляция самая высокая за последние 20 лет, там семь раз повышали процентную ставку, в Молдове ее повышали пять раз за год."По моим предварительным оценкам, которые я делал ранее, мы закончим год с 14-15% годовой инфляции. Боюсь, что я был оптимистом. Данные будут после 10 января, и боюсь, что инфляция будет выше. Такой же уровень сохранится еще около полугода", — утверждает Ионицэ.ЗарплатыТакже, по мнению Ионицэ, в стране продолжится и рост зарплат, но, как и в прошлом году, этого повышения хватит только на покрытие инфляции.В 2020 году, вспоминает эксперт, у нас был самый большой реальный рост зарплаты. В этом году реальный рост - нулевой и в 2022 году тоже, скорее всего, будет нулевым."Номинально зарплата вырастет. Правительство прогнозирует среднюю зарплату 9900 леев. Мое мнение, что она будет выше, чем прогноз правительства. Думаю, это будет 10 500 — 11 000 леев, но реальный рост будет близок к нулю", — отмечает Вячеслав Ионицэ.Курс леяЭкономист прогнозирует, что Национальный банк Молдовы и в следующем году будет делать все, чтобы укрепить национальную валюту и таким образом удержать рост цен.По его мнению, если Нацбанк Молдовы и в следующем году будет активен на валютном рынке и будет проводить валютные интервенции, то это поможет сдержать инфляцию на том же уровне.Вячеслав Ионицэ делает два прогноза на первое полугодие 2022 года: инфляция будет высокой, а курс валют стабильным, по той причине, что курс — это главный способ борьбы с инфляцией.Состояние экономики и рост ВВППосле достижения восстановительного пика в 2021 году во всем мире продолжает нормализовываться рост мировой экономики. По прогнозам специалистов, рост большинства экономик региона будет снижаться, но останется стабильным в следующем году.Хоть Вячеслав Ионицэ и не берется прогнозировать рост ВВП Молдовы в будущем году, он отмечает, что для Молдовы рост ВВП ниже 6-7% в год, это неудовлетворительный показатель."Молдова, если я не ошибаюсь, - единственная страна бывшего СССР, которая не восстановила уровень ВВП 1989 года. У нас был самый большой спад в СССР. Мы поднимаемся из ямы, поэтому рост ниже 6-7% - это ничего. Другие эксперты прогнозируют рост ВВП в 4-5%, это реально для нас, но это очень очень мало", — подчеркивает эксперт.Отметим, в последние допандемийные годы экономика Молдовы демонстрировала стабильный рост ВВП на уровне 3-5% в год.
https://ru.sputnik.md/20211230/ekonomicheskie-itogi-goda-47661528.html
https://ru.sputnik.md/20211229/srednemesyachnaya-zarplata-2022-god-47630366.html
https://ru.sputnik.md/20220102/2021-god-za-schet-chego-ros-lei-47701089.html
https://ru.sputnik.md/20220103/chto-budet-s-ekonomikoy-moldovy-vozrozhdenie-ili-polnyy-krakh-47709094.html
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прогноз, зарплаты, цены, в молдове
Что будет с ценами и зарплатами в 2022 году: прогноз эксперта
11:50 06.01.2022 (обновлено: 11:53 06.01.2022)
Когда прекратится рост цен в Молдове и почему от номинального роста зарплат в 2022 году будет мало толку?
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik.
В первой половине 2022 года Молдове, несмотря на ожидаемую стабильность национальной валюты, не удастся избежать высокой инфляции и, соответственно, роста цен на потребительские товары. Об этом в комментарии Sputnik Молдова
рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По его мнению, зарплаты в Молдове также продолжат расти и, возможно, окажутся выше прогнозов правительства, однако из-за высокой инфляции их реальный рост будет стремиться к нулю.
Цены
По прогнозам Вячеслава Ионицэ, рост цен в Молдове, как и во всем регионе, продлится еще не меньше чем полгода. И это не только проблема Молдовы, это проблема всего мира. Это связано с ростом цен на энергоносители, продукты питания, услуги логистики. Во многих странах власти также вынуждены способствовать росту зарплат, что, как считает специалист, приведет к новому витку роста цен.
"В странах юго-восточной Европы нацбанки находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, нужно стимулировать рост экономики, снижая процентную ставку. С другой - нужно сдерживать инфляцию, повышая процентную ставку. Большая часть Европы снижает процентную ставку, чтобы сдержать рост экономики", — рассказывает Ионицэ.
В нашем регионе нацбанки, по словам эксперта, стремятся бороться с инфляцией. В Польше инфляция самая высокая за последние 20 лет, там семь раз повышали процентную ставку, в Молдове ее повышали пять раз за год.
"По моим предварительным оценкам, которые я делал ранее, мы закончим год с 14-15% годовой инфляции. Боюсь, что я был оптимистом. Данные будут после 10 января, и боюсь, что инфляция будет выше. Такой же уровень сохранится еще около полугода", — утверждает Ионицэ.
Зарплаты
Также, по мнению Ионицэ, в стране продолжится и рост зарплат, но, как и в прошлом году, этого повышения хватит только на покрытие инфляции.
"Зарплата в прошлом году номинально выросла очень сильно, примерно на 16%. Но весь этот рост был съеден инфляцией. Я не удивлюсь, если мы закончили год с нулевым или даже негативным ростом реальной заработной платы. Точные данные от статистики мы узнаем в феврале. Это моя оценка. Это главная головная боль во всем мире. В Турции реальная инфляция достигает 100%", — рассказывает специалист.
В 2020 году, вспоминает эксперт, у нас был самый большой реальный рост зарплаты. В этом году реальный рост - нулевой и в 2022 году тоже, скорее всего, будет нулевым.
"Номинально зарплата вырастет. Правительство прогнозирует среднюю зарплату 9900 леев. Мое мнение, что она будет выше, чем прогноз правительства. Думаю, это будет 10 500 — 11 000 леев, но реальный рост будет близок к нулю", — отмечает Вячеслав Ионицэ.
Курс лея
Экономист прогнозирует, что Национальный банк Молдовы и в следующем году будет делать все, чтобы укрепить национальную валюту и таким образом удержать рост цен.
"У нас процентная ставка очень слабо влияет на инфляцию, потому что у нас слабый финансовый рынок. На инфляцию существенно влияет курс. Прошлый год лей завершил даже немного лучше, чем начал. По доллару мы немного обесценились, по отношению к евро наоборот заметно укрепились, по отношению ко всей валютной корзине лей немного прибавил за 2021 год. Это способствовало тому, чтобы цены не сошли с ума. Сильный лей помог сдержать инфляцию", — рассказывает Ионицэ.
По его мнению, если Нацбанк Молдовы и в следующем году будет активен на валютном рынке и будет проводить валютные интервенции, то это поможет сдержать инфляцию на том же уровне.
"В ноябре Нацбанк произвел очень крупную интервенцию — 230 миллионов — такого большого вброса валюты не было со времен кражи миллиарда", — говорит собеседник Sputnik Молдова.
Вячеслав Ионицэ делает два прогноза на первое полугодие 2022 года: инфляция будет высокой, а курс валют стабильным, по той причине, что курс — это главный способ борьбы с инфляцией.
Состояние экономики и рост ВВП
После достижения восстановительного пика в 2021 году во всем мире продолжает нормализовываться рост мировой экономики. По прогнозам специалистов, рост большинства экономик региона будет снижаться, но останется стабильным в следующем году.
Хоть Вячеслав Ионицэ и не берется прогнозировать рост ВВП Молдовы в будущем году, он отмечает, что для Молдовы рост ВВП ниже 6-7% в год, это неудовлетворительный показатель.
"Молдова, если я не ошибаюсь, - единственная страна бывшего СССР, которая не восстановила уровень ВВП 1989 года. У нас был самый большой спад в СССР. Мы поднимаемся из ямы, поэтому рост ниже 6-7% - это ничего. Другие эксперты прогнозируют рост ВВП в 4-5%, это реально для нас, но это очень очень мало", — подчеркивает эксперт.
Отметим, в последние допандемийные годы экономика Молдовы демонстрировала стабильный рост ВВП на уровне 3-5% в год.