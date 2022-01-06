https://ru.sputnik.md/20220106/chto-budet-s-tsenami-i-zarplatami-v-2022-godu-prognoz-eksperta-47807667.html

Что будет с ценами и зарплатами в 2022 году: прогноз эксперта

Что будет с ценами и зарплатами в 2022 году: прогноз эксперта

Когда прекратится рост цен в Молдове и почему от номинального роста зарплат в 2022 году будет мало толку?

2022-01-06T11:50+0200

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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В первой половине 2022 года Молдове, несмотря на ожидаемую стабильность национальной валюты, не удастся избежать высокой инфляции и, соответственно, роста цен на потребительские товары. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По его мнению, зарплаты в Молдове также продолжат расти и, возможно, окажутся выше прогнозов правительства, однако из-за высокой инфляции их реальный рост будет стремиться к нулю.ЦеныПо прогнозам Вячеслава Ионицэ, рост цен в Молдове, как и во всем регионе, продлится еще не меньше чем полгода. И это не только проблема Молдовы, это проблема всего мира. Это связано с ростом цен на энергоносители, продукты питания, услуги логистики. Во многих странах власти также вынуждены способствовать росту зарплат, что, как считает специалист, приведет к новому витку роста цен.В нашем регионе нацбанки, по словам эксперта, стремятся бороться с инфляцией. В Польше инфляция самая высокая за последние 20 лет, там семь раз повышали процентную ставку, в Молдове ее повышали пять раз за год."По моим предварительным оценкам, которые я делал ранее, мы закончим год с 14-15% годовой инфляции. Боюсь, что я был оптимистом. Данные будут после 10 января, и боюсь, что инфляция будет выше. Такой же уровень сохранится еще около полугода", — утверждает Ионицэ.ЗарплатыТакже, по мнению Ионицэ, в стране продолжится и рост зарплат, но, как и в прошлом году, этого повышения хватит только на покрытие инфляции.В 2020 году, вспоминает эксперт, у нас был самый большой реальный рост зарплаты. В этом году реальный рост - нулевой и в 2022 году тоже, скорее всего, будет нулевым."Номинально зарплата вырастет. Правительство прогнозирует среднюю зарплату 9900 леев. Мое мнение, что она будет выше, чем прогноз правительства. Думаю, это будет 10 500 — 11 000 леев, но реальный рост будет близок к нулю", — отмечает Вячеслав Ионицэ.Курс леяЭкономист прогнозирует, что Национальный банк Молдовы и в следующем году будет делать все, чтобы укрепить национальную валюту и таким образом удержать рост цен.По его мнению, если Нацбанк Молдовы и в следующем году будет активен на валютном рынке и будет проводить валютные интервенции, то это поможет сдержать инфляцию на том же уровне.Вячеслав Ионицэ делает два прогноза на первое полугодие 2022 года: инфляция будет высокой, а курс валют стабильным, по той причине, что курс — это главный способ борьбы с инфляцией.Состояние экономики и рост ВВППосле достижения восстановительного пика в 2021 году во всем мире продолжает нормализовываться рост мировой экономики. По прогнозам специалистов, рост большинства экономик региона будет снижаться, но останется стабильным в следующем году.Хоть Вячеслав Ионицэ и не берется прогнозировать рост ВВП Молдовы в будущем году, он отмечает, что для Молдовы рост ВВП ниже 6-7% в год, это неудовлетворительный показатель."Молдова, если я не ошибаюсь, - единственная страна бывшего СССР, которая не восстановила уровень ВВП 1989 года. У нас был самый большой спад в СССР. Мы поднимаемся из ямы, поэтому рост ниже 6-7% - это ничего. Другие эксперты прогнозируют рост ВВП в 4-5%, это реально для нас, но это очень очень мало", — подчеркивает эксперт.Отметим, в последние допандемийные годы экономика Молдовы демонстрировала стабильный рост ВВП на уровне 3-5% в год.

https://ru.sputnik.md/20211230/ekonomicheskie-itogi-goda-47661528.html

https://ru.sputnik.md/20211229/srednemesyachnaya-zarplata-2022-god-47630366.html

https://ru.sputnik.md/20220102/2021-god-za-schet-chego-ros-lei-47701089.html

https://ru.sputnik.md/20220103/chto-budet-s-ekonomikoy-moldovy-vozrozhdenie-ili-polnyy-krakh-47709094.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прогноз, зарплаты, цены, в молдове