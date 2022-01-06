https://ru.sputnik.md/20220106/delo-mera-trushen-otpravili-sud-47823508.html
Дело мэра Трушен отправили в суд: в чем обвиняют чиновницу
Дело мэра Трушен отправили в суд: в чем обвиняют чиновницу
Примар Трушен и главный архитектор примэрии придумали различные схемы для присвоения недвижимости.
2022-01-06T18:45+0200
2022-01-06T18:45+0200
2022-01-06T18:45+0200
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суд
трушены
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении примара Трушен и ее сообщников. Фигурантов дела обвиняют в пассивной коррупции, подготовке мошенничества в особо крупных размерах и уже совершенном мошенничестве.По данным следствия, примар Трушен и главный архитектор примэрии в период с июня по июль 2021 года требовали и получали деньги в обмен на ускорение выдачи сертификата урбанизма. "Их также обвиняют в подготовке мошенничества, проявившемся в введении в заблуждение пожилого жителя коммуны Трушены с целью присвоения его недвижимости", - добавили в прокуратуре. Еще одно дело связано с совершением мошенничества, заключавшегося в краже денег с банковской карты, принадлежащей тому же престарелому жителю коммуны Трушены.Напомним, в примэрии коммуны Трушены 14 сентября прошли обыски. По данным Национального антикоррупционного центра, на имя примара Трушен, главного архитектора, бывшего главы муниципального предприятия, а также некоего предпринимателя открыты уголовные дела по факту взяточничества и извлечения выгоды из влияния.
https://ru.sputnik.md/20211122/mera-trushen-otpravili-pod-domashniy-arest-46621964.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, мэр, суд, трушены
Дело мэра Трушен отправили в суд: в чем обвиняют чиновницу
Примар Трушен и главный архитектор примэрии придумали различные схемы для присвоения недвижимости.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении примара Трушен и ее сообщников.
Фигурантов дела обвиняют в пассивной коррупции, подготовке мошенничества в особо крупных размерах и уже совершенном мошенничестве.
По данным следствия, примар Трушен и главный архитектор примэрии в период с июня по июль 2021 года требовали и получали деньги в обмен на ускорение выдачи сертификата урбанизма.
"Их также обвиняют в подготовке мошенничества, проявившемся в введении в заблуждение пожилого жителя коммуны Трушены с целью присвоения его недвижимости", - добавили в прокуратуре.
Еще одно дело связано с совершением мошенничества, заключавшегося в краже денег с банковской карты, принадлежащей тому же престарелому жителю коммуны Трушены.
Напомним, в примэрии коммуны Трушены 14 сентября прошли обыски. По данным Национального антикоррупционного центра, на имя примара Трушен, главного архитектора, бывшего главы муниципального предприятия, а также некоего предпринимателя открыты уголовные дела по факту взяточничества и извлечения выгоды из влияния.