Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220106/delo-mera-trushen-otpravili-sud-47823508.html
Дело мэра Трушен отправили в суд: в чем обвиняют чиновницу
Дело мэра Трушен отправили в суд: в чем обвиняют чиновницу
Примар Трушен и главный архитектор примэрии придумали различные схемы для присвоения недвижимости.
2022-01-06T18:45+0200
2022-01-06T18:45+0200
общество
в молдове
молдова
мэр
суд
трушены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2016/68/20166872_0:1:3073:1729_1920x0_80_0_0_576ef59b356b88c31431a1edff0da4ab.jpg
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении примара Трушен и ее сообщников. Фигурантов дела обвиняют в пассивной коррупции, подготовке мошенничества в особо крупных размерах и уже совершенном мошенничестве.По данным следствия, примар Трушен и главный архитектор примэрии в период с июня по июль 2021 года требовали и получали деньги в обмен на ускорение выдачи сертификата урбанизма. "Их также обвиняют в подготовке мошенничества, проявившемся в введении в заблуждение пожилого жителя коммуны Трушены с целью присвоения его недвижимости", - добавили в прокуратуре. Еще одно дело связано с совершением мошенничества, заключавшегося в краже денег с банковской карты, принадлежащей тому же престарелому жителю коммуны Трушены.Напомним, в примэрии коммуны Трушены 14 сентября прошли обыски. По данным Национального антикоррупционного центра, на имя примара Трушен, главного архитектора, бывшего главы муниципального предприятия, а также некоего предпринимателя открыты уголовные дела по факту взяточничества и извлечения выгоды из влияния.
https://ru.sputnik.md/20211122/mera-trushen-otpravili-pod-domashniy-arest-46621964.html
молдова
трушены
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2016/68/20166872_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_b69f7bbce48902f1815d569556b0d916.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, мэр, суд, трушены

Дело мэра Трушен отправили в суд: в чем обвиняют чиновницу

18:45 06.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Примар Трушен и главный архитектор примэрии придумали различные схемы для присвоения недвижимости.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении примара Трушен и ее сообщников.
Фигурантов дела обвиняют в пассивной коррупции, подготовке мошенничества в особо крупных размерах и уже совершенном мошенничестве.
По данным следствия, примар Трушен и главный архитектор примэрии в период с июня по июль 2021 года требовали и получали деньги в обмен на ускорение выдачи сертификата урбанизма.
"Их также обвиняют в подготовке мошенничества, проявившемся в введении в заблуждение пожилого жителя коммуны Трушены с целью присвоения его недвижимости", - добавили в прокуратуре.
Еще одно дело связано с совершением мошенничества, заключавшегося в краже денег с банковской карты, принадлежащей тому же престарелому жителю коммуны Трушены.
Напомним, в примэрии коммуны Трушены 14 сентября прошли обыски. По данным Национального антикоррупционного центра, на имя примара Трушен, главного архитектора, бывшего главы муниципального предприятия, а также некоего предпринимателя открыты уголовные дела по факту взяточничества и извлечения выгоды из влияния.
Наручники - Sputnik Молдова, 1920, 22.11.2021
Общество
Мэра Трушен отправили под домашний арест
22 ноября 2021, 20:32
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:50Правила въезда в Англию упростили: что изменилось
20:21Молдова и Румыния построят водопровод через Прут
19:55Пожарные предупредили о рисках в Рождество: чего стоит бояться
19:32МВД Казахстана: сопротивляющиеся требованию сложить оружие будут уничтожены
19:18Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:45Дело мэра Трушен отправили в суд: в чем обвиняют чиновницу
18:21Митрополит Владимир поздравил православных с наступающим Рождеством
18:09Известные супергерои поздравили пациентов детской больницы в Кишиневе
17:52Кадры беспорядков в Казахстане
17:27Прокуроры передали в суд дела грабителей банков: им грозит до 12 лет тюрьмы
17:00Чебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов
16:31В Казахстане стало известно о нападениях на медработников и поджогах скорой
16:12Вакцинация детей старше 12 лет в Молдове - какие побочные эффекты выявлены
15:51Затулин - о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы
15:33Кожокару - о рождественских традициях и рисках массовых праздников в пандемию
15:15В Италии вводят обязательную вакцинацию для населения старше 50 лет
14:42В ОДКБ назвали цель операции миротворцев в Казахстане: эксклюзив Sputnik
14:15В какие дни на праздники будет работать Центральный рынок Кишинева
13:45МИД РФ: события в Казахстане - попытка подорвать безопасность и целостность государства
13:15Как будет работать общественный транспорт в Кишиневе в Рождество и в выходные