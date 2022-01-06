https://ru.sputnik.md/20220106/gensek-odkb--zadacha-mirotvorci-kazakhstan-47829029.html

Генсек ОДКБ – о задачах миротворческих сил, их численности и применении оружия

Генсек ОДКБ – о задачах миротворческих сил, их численности и применении оружия

Генсек ОДКБ – о задачах миротворческих сил в Казахстане, численности и применении оружия

2022-01-06T23:11+0200

2022-01-06T23:11+0200

2022-01-06T23:11+0200

казахстан

одкб

миротворцы

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Генеральный секретарь Организации договора коллективной безопасности Станислав Зась в интервью для РИА Новости рассказал о том, что ОДКБ не будут принимать участие в разгоне демонстраций в Казахстане, назвав это инсинуациями.Также Зась поделился информацией о численности коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. По его словам, число миротворцев будет насчитывать около 2,5 тысяч человек."Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями, которые приняты, - порядка 2500 человек", - сказал Зась.При этом он отметил, что миротворцы "будут исходить из ситуации"."У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ - порядка 3,6 тысяч. Поэтому если надо будет - будем усиливать группировку в Казахстане", - подчеркнул Зась.Задачи коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана государственных стратегических объектов, помощь в поддержании порядка, пояснил Зась."Если говорить о тех задачах, которые перед ними поставлены, то условно их можно разделить на две основные. Первая - охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов. И вторая задача - оказание помощи в поддержании правопорядка, чтобы люди чувствовали себя безопасно", - заявил Зась.Также Зась рассказал о том, что у миротворческих сил есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд."Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть", - ответил Зась на вопрос, что произойдет, если вооруженные банды нападут на объект, который защищают миротворческие силы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.

https://ru.sputnik.md/20220106/mvd-kazakhstan-soprotivlyayuschiesya-slozhit-oruzhie-unichtozhen-47826447.html

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казахстан, одкб, миротворцы