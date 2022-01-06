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Кадры беспорядков в Казахстане
Кадры беспорядков в Казахстане
Митингующие предпринимают попытки штурма административных зданий и управлений полиции, есть убиты, ранены сотни
2022-01-06T17:52+0200
2022-01-06T18:19+0200
видео
видео
казахстан
протест
беспорядки
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Массовые беспорядки в Казахстане продолжаются уже несколько дней. Наиболее сложная обстановка - в Алматы. Там захвачены и частично разгромлены ряд помещений госорганов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли. Сообщается о гибели 18 силовиков, ранены 748 человек, число задержанных - 2298.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
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Кадры беспорядков в Казахстане

17:52 06.01.2022 (обновлено: 18:19 06.01.2022)
© МВД Казахстана
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Митингующие предпринимают попытки штурма административных зданий и управлений полиции, есть убитые, сотни ранены.
Массовые беспорядки в Казахстане продолжаются уже несколько дней. Наиболее сложная обстановка - в Алматы. Там захвачены и частично разгромлены ряд помещений госорганов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли. Сообщается о гибели 18 силовиков, ранены 748 человек, число задержанных - 2298.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.

Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
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