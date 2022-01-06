https://ru.sputnik.md/20220106/kazakhstan-napadeniy-medrabotnik-podzhog-skorykh-47819015.html

В Казахстане стало известно о нападениях на медработников и поджогах скорой

В Казахстане стало известно о нападениях на медработников и поджогах скорой

В Казахстане стало известно о нападениях на медработников и поджогах "скорых"

2022-01-06T16:31+0200

2022-01-06T16:31+0200

2022-01-06T16:31+0200

казахстан

скорая помощь

медработники

нападение

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Бандформирования в Казахстане нападали на врачей, передает РИА Новости. В результате пострадали более десяти медицинских работников, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на замминистра здравоохранения Ажар Гиният."Бандформирования нападают на врачей, сейчас, в данный момент, от действий преступников пострадали свыше десяти медицинских работников", - сообщили в эфире телеканала "Хабар 24."В это непростое для страны время, когда тысячи медработников стоят на передовой в борьбе с пандемией, оказывают медицинскую помощь пострадавшим в результате беспорядков, которые наблюдаются в нашей стране, мы с большим сожалением видим, что есть случаи нападения и избиения медицинских работников, сжигания карет скорой помощи, нападения на медицинские организации и уничтожение оборудования", - сказала она в четверг в эфире телеканал "Хабар 24". По ее информации, уже пострадали более 10 медицинских сотрудников.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

https://ru.sputnik.md/20220106/besporyadki-v-kazakhstane-tragicheskie-kadry-nachala-stolknoveniy-47808667.html

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казахстан, скорая помощь, медработники, нападение