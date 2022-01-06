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Где в Кишиневе 6 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 6 января находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации 6 и 7 января 2021.
2022-01-06T10:45+0200
2022-01-06T10:45+0200
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в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в наступившем году. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 6 января, до 18.00.Троллейбус будет находиться в секторе Ботаника на улице Дечебал, возле ресторана McDonald's.Автобус отправится в сектор Рышкановка на Московский проспект и встанет возле ресторана McDonald's.На Рождество, 7 января, мобильные пункты вакцинации работать не будут. Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".К утру вторника в республике применены 1 784 626 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 984 473 человека.
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 6 января находятся мобильные пункты вакцинации

10:45 06.01.2022
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу и в новом году.
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в наступившем году. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 6 января, до 18.00.
Троллейбус будет находиться в секторе Ботаника на улице Дечебал, возле ресторана McDonald's.
Автобус отправится в сектор Рышкановка на Московский проспект и встанет возле ресторана McDonald's.
На Рождество, 7 января, мобильные пункты вакцинации работать не будут.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
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С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь вакцинируют медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
К утру вторника в республике применены 1 784 626 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 984 473 человека.
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