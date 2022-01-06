https://ru.sputnik.md/20220106/kolyadki-na-kpp-moldavskie-pogranichniki-peli-poka-na-granitse-probka-47806963.html
Колядки на КПП: молдавские пограничники пели, пока на границе пробка
Колядки на КПП: молдавские пограничники пели, пока на границе пробка
Праздничная новогодняя акция прошла на границе Молдовы.
2022-01-06T12:25+0200
2022-01-06T12:25+0200
2022-01-06T12:25+0200
общество
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молдова
пограничная полиция
кпп
колядки
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Молдавские пограничники сделали музыкальный подарок коллегам из Украины на молдавско-украинской границе на КПП Крива-Мамалыга. Оркестр Пограничной полиции спел рождественскую колядку на украинском языке в молдавской аранжировке. Музыкальный номер послушали и все граждане, ожидавшие очереди на проверку на границе. В настоящее время на КПП скопилось много машин. На данном КПП наблюдается интенсивное движение с самого утра четверга. Ранее в Пограничной полиции сообщили, что ведомство будет работать в усиленном режиме вплоть до 15 января. В ближайшие дни пограничники ожидают усиленный трафик по направлению выезда из страны.
https://ru.sputnik.md/20220106/kpp-na-granitse-moldova-bolshaya-ochered-47804404.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, пограничная полиция, кпп, колядки
Колядки на КПП: молдавские пограничники пели, пока на границе пробка
Праздничная новогодняя акция прошла на границе Молдовы.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Молдавские пограничники сделали музыкальный подарок коллегам из Украины на молдавско-украинской границе на КПП Крива-Мамалыга.
Оркестр Пограничной полиции спел рождественскую колядку на украинском языке в молдавской аранжировке.
Музыкальный номер послушали и все граждане, ожидавшие очереди на проверку на границе. В настоящее время на КПП скопилось много машин.
На данном КПП наблюдается интенсивное движение с самого утра четверга.
Ранее в Пограничной полиции сообщили, что ведомство будет работать в усиленном режиме вплоть до 15 января. В ближайшие дни пограничники ожидают усиленный трафик по направлению выезда из страны.