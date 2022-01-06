Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220106/kolyadki-na-kpp-moldavskie-pogranichniki-peli-poka-na-granitse-probka-47806963.html
Колядки на КПП: молдавские пограничники пели, пока на границе пробка
Колядки на КПП: молдавские пограничники пели, пока на границе пробка
Праздничная новогодняя акция прошла на границе Молдовы.
2022-01-06T12:25+0200
2022-01-06T12:25+0200
общество
в молдове
молдова
пограничная полиция
кпп
колядки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1040/29/10402909_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_ee4e3068c6fd32953de25c2eff3b2511.jpg
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Молдавские пограничники сделали музыкальный подарок коллегам из Украины на молдавско-украинской границе на КПП Крива-Мамалыга. Оркестр Пограничной полиции спел рождественскую колядку на украинском языке в молдавской аранжировке. Музыкальный номер послушали и все граждане, ожидавшие очереди на проверку на границе. В настоящее время на КПП скопилось много машин. На данном КПП наблюдается интенсивное движение с самого утра четверга. Ранее в Пограничной полиции сообщили, что ведомство будет работать в усиленном режиме вплоть до 15 января. В ближайшие дни пограничники ожидают усиленный трафик по направлению выезда из страны.
https://ru.sputnik.md/20220106/kpp-na-granitse-moldova-bolshaya-ochered-47804404.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1040/29/10402909_102:0:1723:1216_1920x0_80_0_0_cbd875c87d51929b9fd066a302d4ae65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, пограничная полиция, кпп, колядки

Колядки на КПП: молдавские пограничники пели, пока на границе пробка

12:25 06.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotariтаможня
таможня - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Праздничная новогодняя акция прошла на границе Молдовы.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Молдавские пограничники сделали музыкальный подарок коллегам из Украины на молдавско-украинской границе на КПП Крива-Мамалыга.
Оркестр Пограничной полиции спел рождественскую колядку на украинском языке в молдавской аранжировке.
Музыкальный номер послушали и все граждане, ожидавшие очереди на проверку на границе. В настоящее время на КПП скопилось много машин.
На данном КПП наблюдается интенсивное движение с самого утра четверга.
Ранее в Пограничной полиции сообщили, что ведомство будет работать в усиленном режиме вплоть до 15 января. В ближайшие дни пограничники ожидают усиленный трафик по направлению выезда из страны.
Работа таможенных и пограничных служб Украины - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
Общество
Внимание путешественникам: на одном из КПП на границе Молдовы - большая очередь
09:44
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:00Чебан: мэрия выделила 5 миллионов леев на оснащение детсадов
16:31В Казахстане стало известно о нападениях на медработников и поджогах скорой
16:12Вакцинация детей старше 12 лет в Молдове - какие побочные эффекты выявлены
15:51Затулин - о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы
15:33Кожокару - о рождественских традициях и рисках массовых праздников в пандемию
15:15В Италии вводят обязательную вакцинацию для населения старше 50 лет
14:42В ОДКБ назвали цель операции миротворцев в Казахстане: эксклюзив Sputnik
14:15В какие дни на праздники будет работать Центральный рынок Кишинева
13:45МИД РФ: события в Казахстане - попытка подорвать безопасность и целостность государства
13:15Как будет работать общественный транспорт в Кишиневе в Рождество и в выходные
12:55Беспорядки в Казахстане: трагические кадры начала столкновений
12:25Колядки на КПП: молдавские пограничники пели, пока на границе пробка
12:02Подорожание стабильно: НАРЭ публикует цены на топливо в праздничные дни
11:50Что будет с ценами и зарплатами в 2022 году: прогноз эксперта
11:15Православные христиане отмечают Сочельник перед Рождеством
10:45Где в Кишиневе 6 января находятся мобильные пункты вакцинации
10:15В Казахстан направлены миротворцы ОДКБ
09:44Внимание путешественникам: на одном из КПП на границе Молдовы - большая очередь
09:00Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана
08:47Мир за сутки: спецоперация в Алма-Ате, "омикрон" в Румынии и Джокович без визы