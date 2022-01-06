https://ru.sputnik.md/20220106/kozak-frg-vlasti-frantsii-minskim-soglasheniyam-47828481.html

Козак: новое правительство ФРГ и власти Франции привержены минским соглашениям

Козак: новое правительство ФРГ и власти Франции привержены минским соглашениям

Козак: новое правительство ФРГ и власти Франции привержены минским соглашениям

2022-01-06T22:42+0200

2022-01-06T22:42+0200

2022-01-06T22:42+0200

россия

франция

фрг

минские соглашения

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что новые власти Германии и власти Франции подтвердили приверженность реализации минских соглашений, передает РИА Новости.В четверг, 6 января, Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны."Обсудили целый ряд практических шагов по реализации минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", - отметил он.Козак также заявил, что создание каких-либо параллельных форматов в рамках "нормандской четверки" дезорганизует процесс переговоров и их создание не обсуждается.По его словам, параллельные форматы переговоров создавать вредно и это "дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки договоренностей и разные аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами по-разному могут интерпретироваться"."Поэтому это не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей-участников нормандского формата", - добавил Козак."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-press-konferentsiya-47474456.html

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франция, фрг, минские соглашения, дмитрий козак