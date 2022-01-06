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Козак: новое правительство ФРГ и власти Франции привержены минским соглашениям
Козак: новое правительство ФРГ и власти Франции привержены минским соглашениям
Козак: новое правительство ФРГ и власти Франции привержены минским соглашениям
2022-01-06T22:42+0200
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минские соглашения
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что новые власти Германии и власти Франции подтвердили приверженность реализации минских соглашений, передает РИА Новости.В четверг, 6 января, Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны."Обсудили целый ряд практических шагов по реализации минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", - отметил он.Козак также заявил, что создание каких-либо параллельных форматов в рамках "нормандской четверки" дезорганизует процесс переговоров и их создание не обсуждается.По его словам, параллельные форматы переговоров создавать вредно и это "дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки договоренностей и разные аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами по-разному могут интерпретироваться"."Поэтому это не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей-участников нормандского формата", - добавил Козак."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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франция, фрг, минские соглашения, дмитрий козак

Козак: новое правительство ФРГ и власти Франции привержены минским соглашениям

22:42 06.01.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Стороны обсудили ряд шагов по реализации минских соглашений.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что новые власти Германии и власти Франции подтвердили приверженность реализации минских соглашений, передает РИА Новости.
В четверг, 6 января, Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны.
"Все они - и новое правительство Германии, руководство Франции подтвердили свою приверженность минским соглашениям - безальтернативной основе для урегулирования на юго-востоке Украины", - сказал Козак журналистам.
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Дмитрий Козак
Замглавы администрации президента России
"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации минских соглашений, договорились о планах по дальнейшим контактам, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайший срок завершить конфликт", - отметил он.
Козак также заявил, что создание каких-либо параллельных форматов в рамках "нормандской четверки" дезорганизует процесс переговоров и их создание не обсуждается.
По его словам, параллельные форматы переговоров создавать вредно и это "дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки договоренностей и разные аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами по-разному могут интерпретироваться".

"Поэтому это не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей-участников нормандского формата", - добавил Козак.
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"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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