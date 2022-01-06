https://ru.sputnik.md/20220106/kozhokaru-rozhdestvenskikh-traditsiyakh-riskakh-massovykh-prazdnikov-pandemiyu-47811079.html

Кожокару - о рождественских традициях и рисках массовых праздников в пандемию

Кожокару - о рождественских традициях и рисках массовых праздников в пандемию

COVID по-прежнему существует и граждане должны быть внимательны, особенно во время рождественских праздников, утверждает врач РКБ.

2022-01-06T15:33+0200

2022-01-06T15:33+0200

2022-01-06T15:33+0200

виктор кожокару

инфекция

праздник

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Глава отделения интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) Виктор Кожокару считает, что молдавские рождественские традиции и обычаи могут сыграть отрицательную роль в период пандемии и способствовать передаче коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в комментарии для радиостудии Sputnik Молдова.Поэтому, по словам врача, проблема COVID по-прежнему существует и граждане должны быть внимательны, особенно во время рождественских праздников.Врач отмечает, что знает случаи, когда во время таинства крещения заболели почти все, кто присутствовал на церемонии. Кожокару рассказал, что в интенсивной терапии есть и вакцинированные пациенты, также он знает случаи заболевания у людей с тремя дозами вакцины.Он отмечает, что молдавские национальные традиции, связанные с рождественскими праздниками, такие, как колядки и походы в гости к родственникам, очень облегчают передачу опасного вируса."Конечно, колядки и прочее, это отличные механизмы передачи инфекции от дома к дому", — утверждает врач.По словам Кожокару, у высокой заболеваемости в странах Западной Европы с высоким процентом вакцинации есть объяснение.Врач РКБ не уверен, что коронавирус сохранится в мире в том же виде, что и обычный грипп, после того, как будут разработаны новые, более эффективные способы лечения."В 2009 году у нас была эпидемия гриппа H1N1, она повторилась в 2015-м. С тех пор он не повторяется как эпидемия. Есть феномены, которые не зависят от наших действий", — подытожил врач.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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виктор кожокару, инфекция, праздник, в молдове