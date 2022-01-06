https://ru.sputnik.md/20220106/kozhokaru-rozhdestvenskikh-traditsiyakh-riskakh-massovykh-prazdnikov-pandemiyu-47811079.html
Кожокару - о рождественских традициях и рисках массовых праздников в пандемию
Кожокару - о рождественских традициях и рисках массовых праздников в пандемию
COVID по-прежнему существует и граждане должны быть внимательны, особенно во время рождественских праздников, утверждает врач РКБ.
2022-01-06T15:33+0200
2022-01-06T15:33+0200
2022-01-06T15:33+0200
виктор кожокару
инфекция
праздник
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Глава отделения интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) Виктор Кожокару считает, что молдавские рождественские традиции и обычаи могут сыграть отрицательную роль в период пандемии и способствовать передаче коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в комментарии для радиостудии Sputnik Молдова.Поэтому, по словам врача, проблема COVID по-прежнему существует и граждане должны быть внимательны, особенно во время рождественских праздников.Врач отмечает, что знает случаи, когда во время таинства крещения заболели почти все, кто присутствовал на церемонии. Кожокару рассказал, что в интенсивной терапии есть и вакцинированные пациенты, также он знает случаи заболевания у людей с тремя дозами вакцины.Он отмечает, что молдавские национальные традиции, связанные с рождественскими праздниками, такие, как колядки и походы в гости к родственникам, очень облегчают передачу опасного вируса."Конечно, колядки и прочее, это отличные механизмы передачи инфекции от дома к дому", — утверждает врач.По словам Кожокару, у высокой заболеваемости в странах Западной Европы с высоким процентом вакцинации есть объяснение.Врач РКБ не уверен, что коронавирус сохранится в мире в том же виде, что и обычный грипп, после того, как будут разработаны новые, более эффективные способы лечения."В 2009 году у нас была эпидемия гриппа H1N1, она повторилась в 2015-м. С тех пор он не повторяется как эпидемия. Есть феномены, которые не зависят от наших действий", — подытожил врач.
https://ru.sputnik.md/20220104/voz-shtamm-koronavirus-b16402-otslezhivaem-47755852.html
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виктор кожокару, инфекция, праздник, в молдове
Кожокару - о рождественских традициях и рисках массовых праздников в пандемию
COVID по-прежнему существует и граждане должны быть внимательны, особенно во время рождественских праздников, утверждает врач РКБ.
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik.
Глава отделения интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) Виктор Кожокару считает, что молдавские рождественские традиции и обычаи могут сыграть отрицательную роль в период пандемии и способствовать передаче коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в комментарии для радиостудии Sputnik Молдова
.
"У нас меньше больных. Но есть тяжелые больные. Болезнь протекает тяжелее, чем во время волн. После двух-трех недель в отделении интенсивной терапии есть летальные исходы", — рассказывает Кожокару.
Поэтому, по словам врача, проблема COVID по-прежнему существует и граждане должны быть внимательны, особенно во время рождественских праздников.
"Даже если мы вакцинированы, даже если чувствуем себя хорошо. Многое зависит от дозы инфицирования. Если она слишком большая, есть большие шансы заболеть, даже если ты вакцинирован. Нужно избегать скопления людей, в том числе во время празднований", — говорит заведующий отделением РКБ.
Врач отмечает, что знает случаи, когда во время таинства крещения заболели почти все, кто присутствовал на церемонии. Кожокару рассказал, что в интенсивной терапии есть и вакцинированные пациенты, также он знает случаи заболевания у людей с тремя дозами вакцины.
"Но если больше находиться дома и меньше посещать магазины и праздничные мероприятия, то шансов заразиться намного меньше", — говорит доктор.
Он отмечает, что молдавские национальные традиции, связанные с рождественскими праздниками, такие, как колядки и походы в гости к родственникам, очень облегчают передачу опасного вируса.
"Конечно, колядки и прочее, это отличные механизмы передачи инфекции от дома к дому", — утверждает врач.
По словам Кожокару, у высокой заболеваемости в странах Западной Европы с высоким процентом вакцинации есть объяснение.
"Если в организм попадает небольшое количество вируса и человек вакцинирован, антитела успевают сработать и человек не заболевает. Но если доза большая, то от инфицирования уже ничто не спасет. Не соблюдаются меры предосторожности, плотность населения высокая. Не исключено, что новый вариант вируса более агрессивен по отношению к вакцинированным", — говорит он.
Врач РКБ не уверен, что коронавирус сохранится в мире в том же виде, что и обычный грипп, после того, как будут разработаны новые, более эффективные способы лечения.
"В 2009 году у нас была эпидемия гриппа H1N1, она повторилась в 2015-м. С тех пор он не повторяется как эпидемия. Есть феномены, которые не зависят от наших действий", — подытожил врач.