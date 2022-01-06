https://ru.sputnik.md/20220106/kpp-na-granitse-moldova-bolshaya-ochered-47804404.html

Внимание путешественникам: на одном из КПП на границе Молдовы - большая очередь

Внимание путешественникам: на одном из КПП на границе Молдовы - большая очередь

В Пограничной полиции призывают выбирать другой КПП.

2022-01-06T09:44+0200

2022-01-06T09:44+0200

2022-01-06T10:47+0200

общество

в молдове

молдова

пробка

кпп

очередь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2332/71/23327156_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_02b2e3ce5c1e2f9bc6ee2497294e8fac.jpg

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. На контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалыга на молдавско-украинской границе сформировалась большая очередь. Об этом в четверг сообщил глава Пограничной полиции Росиан Василой. По его словам, заторы появились примерно с 8.20 утра четверга. "Постоянное движение транспорта на Крива-Мамалыга, наблюдается интенсивный трафик. Уточняем, что проехать легче через КПП Ларга-Келменцы и КПП Бричень-Россошань", - написал Василой на своей странице в Facebook.Он напомнил, что за актуальной ситуацией на КПП страны можно следить онлайн по веб-камерам.Ранее в Пограничной полиции сообщили, что ведомство будет работать в усиленном режиме вплоть до 15 января. В ближайшие дни пограничники ожидают усиленный трафик по направлению выезда из страны.

https://ru.sputnik.md/20220104/chego-zhdat-na-granitse-moldovy-blizhayshie-dni-47742654.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, пробка, кпп, очередь