https://ru.sputnik.md/20220106/kpp-na-granitse-moldova-bolshaya-ochered-47804404.html
Внимание путешественникам: на одном из КПП на границе Молдовы - большая очередь
Внимание путешественникам: на одном из КПП на границе Молдовы - большая очередь
В Пограничной полиции призывают выбирать другой КПП.
2022-01-06T09:44+0200
2022-01-06T09:44+0200
2022-01-06T10:47+0200
общество
в молдове
молдова
пробка
кпп
очередь
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. На контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалыга на молдавско-украинской границе сформировалась большая очередь. Об этом в четверг сообщил глава Пограничной полиции Росиан Василой. По его словам, заторы появились примерно с 8.20 утра четверга. "Постоянное движение транспорта на Крива-Мамалыга, наблюдается интенсивный трафик. Уточняем, что проехать легче через КПП Ларга-Келменцы и КПП Бричень-Россошань", - написал Василой на своей странице в Facebook.Он напомнил, что за актуальной ситуацией на КПП страны можно следить онлайн по веб-камерам.Ранее в Пограничной полиции сообщили, что ведомство будет работать в усиленном режиме вплоть до 15 января. В ближайшие дни пограничники ожидают усиленный трафик по направлению выезда из страны.
https://ru.sputnik.md/20220104/chego-zhdat-na-granitse-moldovy-blizhayshie-dni-47742654.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, пробка, кпп, очередь
Внимание путешественникам: на одном из КПП на границе Молдовы - большая очередь
09:44 06.01.2022 (обновлено: 10:47 06.01.2022)
В Пограничной полиции призывают автомобилистов выбирать другой КПП для пересечения границы.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. На контрольно-пропускном пункте Крива-Мамалыга на молдавско-украинской границе сформировалась большая очередь. Об этом в четверг сообщил глава Пограничной полиции Росиан Василой.
По его словам, заторы появились примерно с 8.20 утра четверга.
"Постоянное движение транспорта на Крива-Мамалыга, наблюдается интенсивный трафик. Уточняем, что проехать легче через КПП Ларга-Келменцы и КПП Бричень-Россошань", - написал Василой на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что за актуальной ситуацией на КПП страны можно следить онлайн по веб-камерам.
Ранее в Пограничной полиции сообщили, что ведомство будет работать в усиленном режиме вплоть до 15 января. В ближайшие дни пограничники ожидают усиленный трафик по направлению выезда из страны.