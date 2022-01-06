https://ru.sputnik.md/20220106/kto-stoit-za-besporyadkami-v-kazakhstane-47823847.html

Кто стоит за беспорядками в Казахстане

Кто стоит за беспорядками в Казахстане

Российский политолог прокомментировал, как скоро может стабилизироваться ситуация в Казахстане.

2022-01-06T21:21+0200

2022-01-06T21:21+0200

2022-01-06T21:21+0200

радио

казахстан

беспорядки

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Ситуация в Казахстане более чем сложная. Об этом заявил российский политолог Александр Князев в интервью радиостудии Sputnik Молдова."Исключаю внешнюю организацию, внешнее управлением тем, что сейчас там происходит. Думаю, что внешние актеры только пытаются использовать это в своих интересах. В первую очередь это западные страны – США, Великобритания", – сказал Князев.МИД РФ: события в Казахстане - попытка подорвать безопасность и целостность государства>>>По его словам, западные игроки, "безусловно, будут определенными бенефициарами всего происходящего хотя бы в силу того, что Казахстан - страна дестабилизированная и создает проблемы для России, для Китая". Понятно, сказал эксперт, что это выгодно западной стороне, однако "их роль как организаторов и инициаторов практически исключается"."Когда президент Казахстана Токаев говорит о внешнем вмешательстве, он не расшифровывает подробно это определение. Думаю, что речь может идти вот о чем: на определенном этапе в эти события помимо тех протестовавших, которые стихийно вышли на митинги в отношении социальных проблем – против цен на топливо, <…> постепенно включаются другие силы, в том числе на этапе большого обострения, особенно в Алма-Ате, включаются группы радикальных экстремистов религиозного характера", – отметил собеседник.Затулин - о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы>>>Князев отметил, что "Госдеп США или Великобритания определенные дивиденды пожмут из случившегося. ""Прямого влияния на это нет. Да, Мухтар Аблязов пытался в соцсетях каким-то образом установить коммуникацию с теми людьми, которые действовали в Казахстане, и не только он, но и другие группировки, находящиеся в Европе. Но им это не удалось. Гораздо эффективнее оказалось участие криминальных групп и радикально-религиозных, а эти группы в свою очередь, связаны, на мой взгляд, с частью казахской политической элиты, которая относится к окружению бывшего президента Назарбаева. Есть и другие связи", – уточнил Князев.По его мнению, произошедшее следует рассматривать в первую очередь так, что "это попытка части казахстанской элиты ослабить действующего президента Токаева для сохранения своих доходов, существовавших под прикрытием бывшего президента Назарбаева".Ситуация в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, бывшей столице республики, начались столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

казахстан

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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казахстан, видео, беспорядки