https://ru.sputnik.md/20220106/kuda-letyat-tseny-na-zemlyu-i-nedvizhimost-v-moldove-47792909.html
Куда летят цены на землю и недвижимость в Молдове
Куда летят цены на землю и недвижимость в Молдове
В Молдове стремительно растут цены на земельные участки и недвижимость
2022-01-06T08:30+0200
2022-01-06T08:30+0200
2022-01-06T10:54+0200
радио
кишинев
цены
земля
недвижимость
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В Кишиневе в 2021 году заметно подорожала недвижимость. По оценке риелторов, рост составил примерно 20-30 процентов. Отмечают, что это произошло по нескольким причинам – из-за инфляции, уменьшения предложений на рынке и роста числа ипотечных кредитов. Также стремительно дорожают земельные участки.Когда повышение цен прекратится и где их предел? Стоит ли инвестировать сейчас в недвижимость и землю?Обо всем этом расскажут экономист Дмитрий Тарабурка и эксперт в области недвижимости Петр Олейник.
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Сергей Цуркану
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
кишинев, цены, земля, недвижимость, видео
Куда летят цены на землю и недвижимость в Молдове
08:30 06.01.2022 (обновлено: 10:54 06.01.2022)
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем выгоду инвестиций в объекты недвижимости и земельные участки.
В Кишиневе в 2021 году заметно подорожала недвижимость. По оценке риелторов, рост составил примерно 20-30 процентов. Отмечают, что это произошло по нескольким причинам – из-за инфляции, уменьшения предложений на рынке и роста числа ипотечных кредитов. Также стремительно дорожают земельные участки.
Когда повышение цен прекратится и где их предел? Стоит ли инвестировать сейчас в недвижимость и землю?
Обо всем этом расскажут экономист Дмитрий Тарабурка и эксперт в области недвижимости Петр Олейник.