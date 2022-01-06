https://ru.sputnik.md/20220106/kuda-letyat-tseny-na-zemlyu-i-nedvizhimost-v-moldove-47792909.html

Куда летят цены на землю и недвижимость в Молдове

Куда летят цены на землю и недвижимость в Молдове

В Молдове стремительно растут цены на земельные участки и недвижимость

2022-01-06T08:30+0200

2022-01-06T08:30+0200

2022-01-06T10:54+0200

радио

кишинев

цены

земля

недвижимость

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В Кишиневе в 2021 году заметно подорожала недвижимость. По оценке риелторов, рост составил примерно 20-30 процентов. Отмечают, что это произошло по нескольким причинам – из-за инфляции, уменьшения предложений на рынке и роста числа ипотечных кредитов. Также стремительно дорожают земельные участки.Когда повышение цен прекратится и где их предел? Стоит ли инвестировать сейчас в недвижимость и землю?Обо всем этом расскажут экономист Дмитрий Тарабурка и эксперт в области недвижимости Петр Олейник.

кишинев

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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