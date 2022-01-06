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Куда летят цены на землю и недвижимость в Молдове
Куда летят цены на землю и недвижимость в Молдове
В Молдове стремительно растут цены на земельные участки и недвижимость
2022-01-06T08:30+0200
2022-01-06T10:54+0200
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кишинев
цены
земля
недвижимость
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В Кишиневе в 2021 году заметно подорожала недвижимость. По оценке риелторов, рост составил примерно 20-30 процентов. Отмечают, что это произошло по нескольким причинам – из-за инфляции, уменьшения предложений на рынке и роста числа ипотечных кредитов. Также стремительно дорожают земельные участки.Когда повышение цен прекратится и где их предел? Стоит ли инвестировать сейчас в недвижимость и землю?Обо всем этом расскажут экономист Дмитрий Тарабурка и эксперт в области недвижимости Петр Олейник.
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кишинев, цены, земля, недвижимость, видео

Куда летят цены на землю и недвижимость в Молдове

08:30 06.01.2022 (обновлено: 10:54 06.01.2022)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем выгоду инвестиций в объекты недвижимости и земельные участки.
В Кишиневе в 2021 году заметно подорожала недвижимость. По оценке риелторов, рост составил примерно 20-30 процентов. Отмечают, что это произошло по нескольким причинам – из-за инфляции, уменьшения предложений на рынке и роста числа ипотечных кредитов. Также стремительно дорожают земельные участки.
Когда повышение цен прекратится и где их предел? Стоит ли инвестировать сейчас в недвижимость и землю?
Обо всем этом расскажут экономист Дмитрий Тарабурка и эксперт в области недвижимости Петр Олейник.
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