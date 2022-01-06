https://ru.sputnik.md/20220106/melinti-gde-nelzya-vstrechat-rozhdestvo-47783189.html
Мелинти: где нельзя встречать Рождество
Мелинти: где нельзя встречать Рождество
Священнослужитель рассказал о том, почему жители Молдовы часто не понимают суть одного из главных христианских праздников
2022-01-06T08:00+0200
2022-01-06T08:00+0200
2022-01-06T08:00+0200
радио
рождество
христианство
праздник
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Мелинти: где нельзя встречать Рождество
Мелинти: где нельзя встречать Рождество
Вызывает серьезное удивление, что в Молдове дважды отмечается Рождество Христово – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал Настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти."Как известно, мы исключительны тем, что у нас два Новых года и два Рождества. Странно, что Пасху мы отмечаем только один раз", - сказал Мелинти.Вместе с тем традиция много есть, выпивать и вообще превращать этот светлый день в праздник чревоугодия и массовую гулянку далека от христианства, считает собеседник."День рождения мы празднуем один раз в году, мы приглашаем друзей, знакомых и очень сильно обижаемся, когда к нам кто-то не приходит в гости. А сейчас тренд и мода – отмечать день рождения Христа дома, в ресторане, в ночном клубе. То есть мы тебя, конечно, поздравляем, но как ты был 2000 лет назад в убогой пещере, так ты до сих пор в таком состоянии и находишься", - с горечью отметил священник.Стол с блюдами и горячительными напитками - не лучшее место для празднования рождения Спасителя, утверждает Мелинти.Молдова - одна из немногих стран, где Рождество отмечается дважды - 25 декабря и 7 января, то есть по григорианскому и юлианскому календарю. В Молдове с Рождеством связано множество гастрономических традиций - чтобы урожай в следующем году был обильным, в сочельник готовят и расставляют на столе в каса маре определенное количество постных блюд из зерновых, овощей и фруктов – это вареная пшеница с медом и орехами, чернослив, вареные бобы, голубцы с крупой, плацинды, грибная икра с чесноком, протертая фасоль.В первый день Рождества стол накрывают гораздо богаче. У молдаван принято, чтобы в этот день на праздничном столе непременно были блюда из свинины, что символизирует богатство и достаток в доме.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
рождество, христианство, праздник, аудио
Мелинти: где нельзя встречать Рождество
Священнослужитель рассказал о том, почему жители Молдовы часто не понимают суть одного из главных христианских праздников.
Вызывает серьезное удивление, что в Молдове дважды отмечается Рождество Христово – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал Настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.
"Как известно, мы исключительны тем, что у нас два Новых года и два Рождества. Странно, что Пасху мы отмечаем только один раз", - сказал Мелинти.
Вместе с тем традиция много есть, выпивать и вообще превращать этот светлый день в праздник чревоугодия и массовую гулянку далека от христианства, считает собеседник.
"День рождения мы празднуем один раз в году, мы приглашаем друзей, знакомых и очень сильно обижаемся, когда к нам кто-то не приходит в гости. А сейчас тренд и мода – отмечать день рождения Христа дома, в ресторане, в ночном клубе. То есть мы тебя, конечно, поздравляем, но как ты был 2000 лет назад в убогой пещере, так ты до сих пор в таком состоянии и находишься", - с горечью отметил священник.
Стол с блюдами и горячительными напитками - не лучшее место для празднования рождения Спасителя, утверждает Мелинти.
"Встретиться с родственниками и устроить застолье можно в любой день. Не обязательно в Рождество Христово. Начинаться Рождество должно утром, в храме, рядом с Христом", - пояснил собеседник.
Молдова - одна из немногих стран, где Рождество отмечается дважды - 25 декабря и 7 января, то есть по григорианскому и юлианскому календарю. В Молдове с Рождеством связано множество гастрономических традиций - чтобы урожай в следующем году был обильным, в сочельник готовят и расставляют на столе в каса маре определенное количество постных блюд из зерновых, овощей и фруктов – это вареная пшеница с медом и орехами, чернослив, вареные бобы, голубцы с крупой, плацинды, грибная икра с чесноком, протертая фасоль.
В первый день Рождества стол накрывают гораздо богаче. У молдаван принято, чтобы в этот день на праздничном столе непременно были блюда из свинины, что символизирует богатство и достаток в доме.