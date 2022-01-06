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МИД РФ: события в Казахстане - попытка подорвать безопасность и целостность государства
МИД РФ: события в Казахстане - попытка подорвать безопасность и целостность государства
МИД России распространил заявление в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил в Казахстан.
2022-01-06T13:45+0200
2022-01-06T14:05+0200
россия
в мире
казахстан
беспорядки
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. События в Казахстане Москва рассматривает как "инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", отмечается в заявлении, распространенном в четверг внешнеполитическим ведомством России.МИД также отмечает, что Россия "продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей". Москва заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане, также говорится в заявлении МИД.В документе напоминается, что 6 января 2022 года Советом коллективной безопасности ОДКБ, в который входят главы государств и правительств государств-членов Организации, в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева принято решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, двое из них обезглавлены - это доказательство террористического характера банд. Еще 353 силовика получили ранения.
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в мире, казахстан, беспорядки

МИД РФ: события в Казахстане - попытка подорвать безопасность и целостность государства

13:45 06.01.2022 (обновлено: 14:05 06.01.2022)
© AFP 2021Протестующие возле административного здания во время митинга из-за повышения цен на энергоносители в Алматы
Протестующие возле административного здания во время митинга из-за повышения цен на энергоносители в Алматы - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021
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МИД России распространил заявление в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил в Казахстан.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. События в Казахстане Москва рассматривает как "инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", отмечается в заявлении, распространенном в четверг внешнеполитическим ведомством России.
МИД также отмечает, что Россия "продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей".
Москва заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане, также говорится в заявлении МИД.
В документе напоминается, что 6 января 2022 года Советом коллективной безопасности ОДКБ, в который входят главы государств и правительств государств-членов Организации, в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева принято решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
"Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане", - также отмечается в заявлении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города.
В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева.
В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, двое из них обезглавлены - это доказательство террористического характера банд. Еще 353 силовика получили ранения.
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