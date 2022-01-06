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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-06T19:18+0200
2022-01-06T19:18+0200
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в молдове
минздрав
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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 702 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Зарегистрировано 45 случаев "импорта" инфекции: 11 – из Италии, семь — из Франции, по шесть — из Румынии и Германии, по три — из Украины и России, по два — из Болгарии и Греции, по одному — из Португалии, Кипра, Узбекистана, Израиля и Бельгии.За минувшие сутки проведено 9735 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 378 904.У работников системы здравоохранения выявлено 27 случаев инфицирования: три у врачей, 18 у медсестер и шесть у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 783 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 127 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 12 человек).В то же время за сутки выздоровели 346 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 363 767.Минздрав сообщает о 12 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 340.
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:18 06.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
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Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 702 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
Зарегистрировано 45 случаев "импорта" инфекции: 11 – из Италии, семь — из Франции, по шесть — из Румынии и Германии, по три — из Украины и России, по два — из Болгарии и Греции, по одному — из Португалии, Кипра, Узбекистана, Израиля и Бельгии.
За минувшие сутки проведено 9735 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 378 904.
У работников системы здравоохранения выявлено 27 случаев инфицирования: три у врачей, 18 у медсестер и шесть у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 783 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 127 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 12 человек).
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В то же время за сутки выздоровели 346 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 363 767.
Минздрав сообщает о 12 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 340.
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