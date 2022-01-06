https://ru.sputnik.md/20220106/mir-za-sutki-spetsoperatsiya-astane-omikron-v-rumynii-dzhokovich-bez-vizy-47801986.html

Мир за сутки: спецоперация в Алма-Ате, "омикрон" в Румынии и Джокович без визы

Мир за сутки: спецоперация в Алма-Ате, "омикрон" в Румынии и Джокович без визы

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-01-06T08:47+0200

2022-01-06T08:47+0200

2022-01-06T10:43+0200

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Утро четверга началось в Алма-Ате со спецоперации по масштабной зачистке от мародеров, в операции приняли участие военные и представители силовых ведомств, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Мир 24"."В Алма-Ате началась масштабная зачистка от мародеров и зачинщиков погромов. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные. Во время беспорядков городу был нанесен огромный ущерб. Радикалы поджигали административные здания и машины. Громили витрины магазинов и банкоматы. Мародеры разграбили сразу несколько крупнейших торговых центров", - передал телеканал в своем Telegram.Агентство Sputnik Казахстан в четверг утром сообщило, что военнослужащие на БТР и бронетранспортерах окружили участников протестов в Алма-Ате. В кольцо были взяты около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием, началась перестрелка.В ночь на четверг в бывшей столице Казахстана была предпринята попытка штурма здания полиции. В пресс-службе ведомства сообщили, что десятки нападавших ликвидированы.К 8 утра по кишиневскому времени стало известно, что военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате, информацию передало агентство Sputnik Казахстан.Отмечается, что по меньшей мере "двое погромщиков остаются на баррикадах махать флагами".Агентство также сообщило, что "жителям Алма-Аты рассылают смс о проведении в городе антитеррористической операции и просят всех оставаться в безопасном месте".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года и впоследствии распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко.В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.В Румынии выявлен еще 91 случай заражения "омикроном"За минувшие два дня Национальный институт инфекционных заболеваний Румынии им. Матея Балша и Научно-исследовательский институт Кантакузино в Бухаресте подтвердили 91 новый случай заражения штаммом "омикрон" вируса Sars-Cov-2.Информацию на своем официальном сайте разместил Минздрав Румынии."Инфицированы 46 мужчин и 45 женщин из Бухареста, а также уездов Брашов, Муреш, Констанца, Харгита, Илфов, Сибиу, Тулча, Аргеш, Кэлэраць, Марамуреш, Карац-Северин, Прахова, Сату-Маре, Тимишоара", - отмечает ведомство.Сообщается, что 9 заразившихся побывали в Великобритании, Италии и Португалии. Из общего числа заболевших 40 не вакцинированы против COVID-19. Таким образом, в настоящее время число случаев заражения штаммом "омикрон" вируса Sars-Cov-2 в Румынии составляет 183.Первую ракетку мира Джоковича лишили австралийской визыСербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович получил отказ во въезде в Австралию. Он собирался в эту страну, чтобы принять участие в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. Спортсмен не смог пройти паспортный контроль по прибытии в Австралию из-за ошибки при подаче документов на визу, передает РИА Новости. Сообщается, что член команды Джоковича, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации против COVID-19. Ошибка вскрылась при пересечении границы Австралии - Джокович был помещен в комнату, охраняемую полицией, где провел много часов. В итоге пограничная служба Австралии (ABF) объявила, что виза Джоковича была аннулирована и что он должен быть выслан из страны.Отец спортсмена Срджан Джокович сообщил, что Новак Джокович возвращается из Мельбурна домой. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уточнил, что теннисист не смог предоставить доказательств, которые бы обосновали его медотвод от прививки от коронавируса. По его словам, многие страны ввели правило, согласно которому лица, не являющиеся гражданами, не могут въезжать без вакцинации или медотвода.Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что власти страны будут бороться за Новака Джоковича правовыми методами."Только что завершил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Сказал нашему Новаку, что вся Сербия за него, что все наши органы власти принимают меры, чтобы издевательства над лучшим теннисистом мира в кратчайшие сроки прекратились. В соответствии со всеми нормами международного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за правосудие и справедливость", - написал Вучич в Instagram, добавив что "Новак силен" и приложил фото спортсмена.Джокович – девятикратный и действующий победитель Australian Open. Организаторы турнира-2022 требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник атлет сообщил о получении такого освобождения.

https://ru.sputnik.md/20220105/midei-moldova-kazakhstan-47794197.html

https://ru.sputnik.md/20220105/uchenye-omikron-ubivaet-immunitet-47792653.html

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в мире, румыния, казахстан, австралия, новак джокович