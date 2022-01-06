https://ru.sputnik.md/20220106/mitropolit-vladimir-pozdravil-pravoslavnykh--s-nastupayuschim-rozhdestvom-47821755.html

Митрополит Владимир поздравил православных с наступающим Рождеством

Митрополит Владимир поздравил православных с наступающим Рождеством

Рождество Христа это начало примирения человека с Богом и его духовного возрождения, это, по сути, основа христианской жизни, говорится в послании митрополита.

2022-01-06T18:21+0200

2022-01-06T18:21+0200

2022-01-06T18:21+0200

вера

митрополит владимир

рождество

церковь

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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Глава православной церкви Молдовы митрополит Владимир поздравил православных с наступающими рождественскими праздниками. Поздравительное послание опубликовано на сайте митрополии Молдовы."Своим рождением во плоти и приходом в мир Господь Бог показывает нам пример любви и прощения. Христос учит нас, как жертвенно любить, как прощать и жить в согласии и единстве. В наше непростое время очень важно усвоить этот урок божественной любви, "рожденной в яслях". Сегодня нашим сердцам и душам положено стать этими яслями, в которых рождаются любовь, милость и сострадание", - говорится в обращении митрополита.Митрополит от лица православной церкви призывает верующих потрудиться на благо ближних: поддержать болящих, утешить скорбящих, накормить обездоленных и тем самым разделить со всеми окружающими нас людьми радость о Христе."Отечески призываю всех вас, дорогие наши соотечественники, проживающие в стране и за ее пределами, сохранять неизменной и живой нашу Святую Православную веру, оставаться верными исповедниками Евангельской истины и духовно объединяться вокруг Алтаря Господня", - завершает свое послание митрополит.

https://ru.sputnik.md/20220106/pravoslavnye-khristiane-otmechayut-sochelnik-pered-rozhdestvom-47805270.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

вера, митрополит владимир, рождество, церковь