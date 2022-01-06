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Молдова и Румыния построят водопровод через Прут
Молдова и Румыния построят водопровод через Прут
Андрей Спыну сообщил об амбициозном проекте правительств двух стран.
2022-01-06T20:21+0200
2022-01-06T20:21+0200
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в молдове
румыния
молдова
водопровод
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Правительства Молдовы и Румынии одобрили соглашение о строительстве водопровода из Ясс в Ниспорены, Унгены, Глодяны и Фалешты. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. "Одобрено соглашение о регулировании строительства нескольких акведуков с переходом через реку Прут для снабжения питьевой водой из Ясского уезда жителей в районах Ниспорень, Унгень, Глодень и Фэлешть в Молдове", - пояснили в пресс-релизе румынского правительства. Как добавили в румынском кабмине, соглашение является правовой основой для реализации работ по установке труб водоснабжения через Прут, а после вступления в силу документа будет установлено точное местонахождение акведука между населенными пунктами Унгены в Румынии (Ясский уезд) и Унгены в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211218/moldova-mozhet-nachat-poluchat-vodu-iz-romania-47341537.html
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в молдове, румыния, молдова, водопровод

Молдова и Румыния построят водопровод через Прут

20:21 06.01.2022
© Sputnik / OsmatescoПрокладка водопроводных сетей на улице Альбишоара
Прокладка водопроводных сетей на улице Альбишоара - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Osmatesco
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Андрей Спыну сообщил об амбициозном проекте правительств двух стран.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Правительства Молдовы и Румынии одобрили соглашение о строительстве водопровода из Ясс в Ниспорены, Унгены, Глодяны и Фалешты. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Одобрено соглашение о регулировании строительства нескольких акведуков с переходом через реку Прут для снабжения питьевой водой из Ясского уезда жителей в районах Ниспорень, Унгень, Глодень и Фэлешть в Молдове", - пояснили в пресс-релизе румынского правительства.
Как добавили в румынском кабмине, соглашение является правовой основой для реализации работ по установке труб водоснабжения через Прут, а после вступления в силу документа будет установлено точное местонахождение акведука между населенными пунктами Унгены в Румынии (Ясский уезд) и Унгены в Молдове.
Водоканал - Sputnik Молдова, 1920, 18.12.2021
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Молдова может начать получать питьевую воду из Румынии
18 декабря 2021, 18:23
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