https://ru.sputnik.md/20220106/moldova-romania-postroyat-vodoprovod-cherez-prut-47824170.html

Молдова и Румыния построят водопровод через Прут

Молдова и Румыния построят водопровод через Прут

Андрей Спыну сообщил об амбициозном проекте правительств двух стран.

2022-01-06T20:21+0200

2022-01-06T20:21+0200

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Правительства Молдовы и Румынии одобрили соглашение о строительстве водопровода из Ясс в Ниспорены, Унгены, Глодяны и Фалешты. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. "Одобрено соглашение о регулировании строительства нескольких акведуков с переходом через реку Прут для снабжения питьевой водой из Ясского уезда жителей в районах Ниспорень, Унгень, Глодень и Фэлешть в Молдове", - пояснили в пресс-релизе румынского правительства. Как добавили в румынском кабмине, соглашение является правовой основой для реализации работ по установке труб водоснабжения через Прут, а после вступления в силу документа будет установлено точное местонахождение акведука между населенными пунктами Унгены в Румынии (Ясский уезд) и Унгены в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211218/moldova-mozhet-nachat-poluchat-vodu-iz-romania-47341537.html

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в молдове, румыния, молдова, водопровод