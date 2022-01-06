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МВД Казахстана: сопротивляющиеся требованию сложить оружие будут уничтожены
МВД Казахстана: сопротивляющиеся требованию сложить оружие будут уничтожены
МВД Казахстана: сопротивляющиеся требованию сложить оружие будут уничтожены
2022-01-06T19:32+0200
2022-01-06T19:32+0200
казахстан
мвд
требование
оружие
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Министерство внутренних дел Казахстана выступило с предупреждением о том, что будет вестись уничтожение тех, кто оказывает вооруженное сопротивление законным требованиям сложить оружие. Ранее сообщалось о том, что число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18, ранены 748.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
https://ru.sputnik.md/20220106/kadry-besporyadkov-v-kazakhstane-47821974.html
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казахстан, мвд, требование, оружие

МВД Казахстана: сопротивляющиеся требованию сложить оружие будут уничтожены

19:32 06.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСитуация в Казахстане на фоне протестов
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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В регионах Казахстана ведется задержание правонарушителей.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Министерство внутренних дел Казахстана выступило с предупреждением о том, что будет вестись уничтожение тех, кто оказывает вооруженное сопротивление законным требованиям сложить оружие.
Ранее сообщалось о том, что число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18, ранены 748.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Кадры беспорядков в Казахстане - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
Видео
Кадры беспорядков в Казахстане
17:52
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
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