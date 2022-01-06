https://ru.sputnik.md/20220106/obschestvennyy-transport-kishinev-rozhdestvo-vykhodnye-47809536.html
Как будет работать общественный транспорт в Кишиневе в Рождество и в выходные
Как будет работать общественный транспорт в Кишиневе в Рождество и в выходные
Поездки по городу в ближайшие дни лучше планировать заранее, с учетом изменившегося графика общественного транспорта.
2022-01-06T13:15+0200
2022-01-06T13:15+0200
2022-01-06T13:15+0200
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. В управлении электротранспорта Кишинева рассказали, как будут ездить троллейбусы 7 января - на Рождество - а также в последующие два дня выходных. Троллейбусы Так, 7, 8 и 9 января троллейбусы будут ходить по воскресному графику. При этом программа изменится и у праздничного туристического троллейбуса. Автобусы В городском автобусном парке сообщили, что единицы транспорта будут ездить также по воскресному графику 7 и 8 января. Но кроме маршрутов: 4, 11, 18, 38, 39, 44 и 48. Также в парке представили график движения автобусов в предстоящие дни. В понедельник, 10 января, весь общественный транспорт вернется к обычному режиму.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова
Как будет работать общественный транспорт в Кишиневе в Рождество и в выходные
Поездки по городу в ближайшие дни лучше планировать заранее, с учетом изменившегося графика общественного транспорта.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. В управлении электротранспорта Кишинева рассказали, как будут ездить троллейбусы 7 января - на Рождество - а также в последующие два дня выходных.
Троллейбусы
Так, 7, 8 и 9 января троллейбусы будут ходить по воскресному графику.
При этом программа изменится и у праздничного туристического троллейбуса.
15.00 - экскурсия на румынском языке;
15.15 - экскурсия на русском языке.
Автобусы
В городском автобусном парке сообщили, что единицы транспорта будут ездить также по воскресному графику 7 и 8 января. Но кроме маршрутов: 4, 11, 18, 38, 39, 44 и 48.
Также в парке представили график движения автобусов в предстоящие дни.
В понедельник, 10 января, весь общественный транспорт вернется к обычному режиму.