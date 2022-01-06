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Как будет работать общественный транспорт в Кишиневе в Рождество и в выходные
Как будет работать общественный транспорт в Кишиневе в Рождество и в выходные
Поездки по городу в ближайшие дни лучше планировать заранее, с учетом изменившегося графика общественного транспорта.
2022-01-06T13:15+0200
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. В управлении электротранспорта Кишинева рассказали, как будут ездить троллейбусы 7 января - на Рождество - а также в последующие два дня выходных. Троллейбусы Так, 7, 8 и 9 января троллейбусы будут ходить по воскресному графику. При этом программа изменится и у праздничного туристического троллейбуса. Автобусы В городском автобусном парке сообщили, что единицы транспорта будут ездить также по воскресному графику 7 и 8 января. Но кроме маршрутов: 4, 11, 18, 38, 39, 44 и 48. Также в парке представили график движения автобусов в предстоящие дни. В понедельник, 10 января, весь общественный транспорт вернется к обычному режиму.
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Юлия Липовая
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Как будет работать общественный транспорт в Кишиневе в Рождество и в выходные

13:15 06.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Поездки по городу в ближайшие дни лучше планировать заранее, с учетом изменившегося графика общественного транспорта.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. В управлении электротранспорта Кишинева рассказали, как будут ездить троллейбусы 7 января - на Рождество - а также в последующие два дня выходных.

Троллейбусы

Так, 7, 8 и 9 января троллейбусы будут ходить по воскресному графику.
При этом программа изменится и у праздничного туристического троллейбуса.
15.00 - экскурсия на румынском языке;
15.15 - экскурсия на русском языке.

Автобусы

В городском автобусном парке сообщили, что единицы транспорта будут ездить также по воскресному графику 7 и 8 января. Но кроме маршрутов: 4, 11, 18, 38, 39, 44 и 48.
Также в парке представили график движения автобусов в предстоящие дни.
В понедельник, 10 января, весь общественный транспорт вернется к обычному режиму.
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