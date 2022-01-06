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В ОДКБ назвали цель операции миротворцев в Казахстане: эксклюзив Sputnik
14:42 06.01.2022 (обновлено: 15:03 06.01.2022)
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ОДКБ направила силы миротворцев в Казахстан: об их основных задачах, а также о составе контингента - в эксклюзивном комментарии "Sputnik на русском" пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Контингент миротворческих сил ОДКБ в четверг был направлен в Казахстан, где 5 января произошли массовые беспорядки. Переброску миротворческих контингентов ОДКБ в Казахстан осуществляют военно-транспортные самолеты ВКС России.
Решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан Советом коллективной безопасности ОДКБ, в который входят главы государств и правительств государств-членов Организации, было принято 6 января 2022 года в связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
"В состав контингента вошли подразделения Вооруженных Сил Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - отметил в эксклюзивном комментарии "Sputnik на русском" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Было отмечено, что миротворческий контингент ОДКБ направлен в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск.
"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", - уточнил Владимир Зайнетдинов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".