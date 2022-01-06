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Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана
Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана
Политический аналитик объяснил, по каким причинам ставленники партии "Действие и солидарность" (PAS) пытаются всячески дискредитировать столичного градоначальника.
2022-01-06T09:00+0200
2022-01-06T09:00+0200
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примар
кишинев
ион чебан
доверие
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Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана
Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана
Совсем недавно генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан вышел с политической инициативой, объявив о создании нового проекта под названием "Движение национальной альтернативы". В последнее время Чебан активно критикует правительство Молдовы, заявляя, что устал наблюдать за некомпетентностью многих управленцев от партии PAS.Чем обернется критика действующей власти со стороны столичного градоначальника, политическая популярность которого среди населения растет? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.По мнению эксперта, действующая власть чересчур активно начала войну против мэра города Кишинева, а лучшее, что у нее получается, - это критика и преследование оппонентов, нежели управление делами в стране.Чуря выразил надежду, что представители PAS не зайдут слишком далеко в своей борьбе с оппозиционными политическими деятелями, а сосредоточатся на решении проблем страны.
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примар, кишинев, ион чебан, доверие, pas, аудио

Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана

09:00 06.01.2022
Радио
Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Политический аналитик объяснил, по каким причинам ставленники партии "Действие и солидарность" (PAS) пытаются всячески дискредитировать столичного градоначальника.
Совсем недавно генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан вышел с политической инициативой, объявив о создании нового проекта под названием "Движение национальной альтернативы". В последнее время Чебан активно критикует правительство Молдовы, заявляя, что устал наблюдать за некомпетентностью многих управленцев от партии PAS.
Чем обернется критика действующей власти со стороны столичного градоначальника, политическая популярность которого среди населения растет? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"В последнее время Ион Чебан становится одним из главных оппозиционных лидеров. И, конечно же, власть, которая не особо озабочена управлением страной, сразу же обратила внимание на рост влияния и популярности среди населения господина Чебана", - сказал собеседник.

По мнению эксперта, действующая власть чересчур активно начала войну против мэра города Кишинева, а лучшее, что у нее получается, - это критика и преследование оппонентов, нежели управление делами в стране.
Чуря выразил надежду, что представители PAS не зайдут слишком далеко в своей борьбе с оппозиционными политическими деятелями, а сосредоточатся на решении проблем страны.
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