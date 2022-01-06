https://ru.sputnik.md/20220106/pas-nachala-politicheskuyu-voynu-protiv-iona-chebana-47788912.html

Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана

Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана

Политический аналитик объяснил, по каким причинам ставленники партии "Действие и солидарность" (PAS) пытаются всячески дискредитировать столичного градоначальника.

2022-01-06T09:00+0200

2022-01-06T09:00+0200

2022-01-06T09:00+0200

радио

примар

кишинев

ион чебан

доверие

pas

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Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана Чуря: PAS начала политическую войну против Иона Чебана

Совсем недавно генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан вышел с политической инициативой, объявив о создании нового проекта под названием "Движение национальной альтернативы". В последнее время Чебан активно критикует правительство Молдовы, заявляя, что устал наблюдать за некомпетентностью многих управленцев от партии PAS.Чем обернется критика действующей власти со стороны столичного градоначальника, политическая популярность которого среди населения растет? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.По мнению эксперта, действующая власть чересчур активно начала войну против мэра города Кишинева, а лучшее, что у нее получается, - это критика и преследование оппонентов, нежели управление делами в стране.Чуря выразил надежду, что представители PAS не зайдут слишком далеко в своей борьбе с оппозиционными политическими деятелями, а сосредоточатся на решении проблем страны.

кишинев

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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примар, кишинев, ион чебан, доверие, pas, аудио