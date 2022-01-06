https://ru.sputnik.md/20220106/pogodnye-rekordy-moldovy-6-yanvarya-47797018.html

Погодные рекорды Молдовы 6 января

Погодные рекорды Молдовы 6 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-06T00:01+0200

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель на территории Молдовы 6 января был зарегистрирован в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1954 году столбик термометра опустился до –19,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 6 января зарегистрировали в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +11,4 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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