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https://ru.sputnik.md/20220106/pogodnye-rekordy-moldovy-6-yanvarya-47797018.html
Погодные рекорды Молдовы 6 января
Погодные рекорды Молдовы 6 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-06T00:01+0200
2022-01-06T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель на территории Молдовы 6 января был зарегистрирован в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1954 году столбик термометра опустился до –19,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 6 января зарегистрировали в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +11,4 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 6 января

00:01 06.01.2022
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Наименьший атмосферный показатель на территории Молдовы 6 января был зарегистрирован в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1954 году столбик термометра опустился до –19,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 6 января зарегистрировали в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до +11,4 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 6 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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