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Полицейские Молдовы и Румынии будут совместно патрулировать дороги
Полицейские Молдовы и Румынии будут совместно патрулировать дороги
Соглашение предусматривает патрулирование в приграничной зоне, которое начнется в 2022 году.
2022-01-06T21:42+0200
2022-01-06T21:42+0200
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румыния
молдова
дтп
патрулирование
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КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Национальный инспекторат общественной безопасности и Инспекторат полиции румынского уезда Васлуй подписали соглашение о сотрудничестве.Договор предусматривает начало совместного полицейского патрулирования дорог в приграничной зоне между Республикой Молдова и Румынией в 2022 году. Регион патрулирования затрагивает населенные пункты Кагул, Хынчешты и Унгены, а в Румынии -- Васлуй и Хуши.Задача полицейских — предотвращение и борьба с превышением скорости и вождением в нетрезвом виде. Целью инициативы является сокращение числа ДТП в приграничной зоне на 5%.Для усиления потенциала патрульных служб в Республике Молдова и Румынии при поддержке Евросоюза были закуплены четыре патрульные машины, полностью укомплектованные современным оборудованием.
https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html
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полиция, румыния, молдова, дтп, патрулирование

Полицейские Молдовы и Румынии будут совместно патрулировать дороги

21:42 06.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausМашина полиции
Машина полиции - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Соглашение предусматривает патрулирование в приграничной зоне, которое начнется в 2022 году.
КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Национальный инспекторат общественной безопасности и Инспекторат полиции румынского уезда Васлуй подписали соглашение о сотрудничестве.
Договор предусматривает начало совместного полицейского патрулирования дорог в приграничной зоне между Республикой Молдова и Румынией в 2022 году. Регион патрулирования затрагивает населенные пункты Кагул, Хынчешты и Унгены, а в Румынии -- Васлуй и Хуши.
Задача полицейских — предотвращение и борьба с превышением скорости и вождением в нетрезвом виде. Целью инициативы является сокращение числа ДТП в приграничной зоне на 5%.
Для усиления потенциала патрульных служб в Республике Молдова и Румынии при поддержке Евросоюза были закуплены четыре патрульные машины, полностью укомплектованные современным оборудованием.
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