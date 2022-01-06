https://ru.sputnik.md/20220106/politseyskie-moldovy-i-rumynii-budut-sovmestno-patrulirovat-dorogi-47825360.html

Полицейские Молдовы и Румынии будут совместно патрулировать дороги

Полицейские Молдовы и Румынии будут совместно патрулировать дороги

Соглашение предусматривает патрулирование в приграничной зоне, которое начнется в 2022 году.

2022-01-06T21:42+0200

2022-01-06T21:42+0200

2022-01-06T21:42+0200

общество

полиция

румыния

молдова

дтп

патрулирование

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КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Национальный инспекторат общественной безопасности и Инспекторат полиции румынского уезда Васлуй подписали соглашение о сотрудничестве.Договор предусматривает начало совместного полицейского патрулирования дорог в приграничной зоне между Республикой Молдова и Румынией в 2022 году. Регион патрулирования затрагивает населенные пункты Кагул, Хынчешты и Унгены, а в Румынии -- Васлуй и Хуши.Задача полицейских — предотвращение и борьба с превышением скорости и вождением в нетрезвом виде. Целью инициативы является сокращение числа ДТП в приграничной зоне на 5%.Для усиления потенциала патрульных служб в Республике Молдова и Румынии при поддержке Евросоюза были закуплены четыре патрульные машины, полностью укомплектованные современным оборудованием.

https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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полиция, румыния, молдова, дтп, патрулирование