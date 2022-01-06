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Пожарные предупредили о рисках в Рождество: чего стоит бояться
Пожарные предупредили о рисках в Рождество: чего стоит бояться
В Сочельник и Рождество в церквях Молдовы проходят службы, а также в холодное время года храмы активно топят, что создает риск.
2022-01-06T19:55+0200
2022-01-06T19:55+0200
общество
в молдове
молдова
пожарные
рождество
пожар
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Спасатели выпустили рекомендации и предупреждают настоятелей храмов о соблюдении правил пожарной безопасности, особенно в канун Рождества. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны. Специалисты призывают неукоснительно соблюдать правила противопожарной защиты, чтобы не подвергать опасности прихожан, которые будут находиться в храмах.В первую очередь предупреждения касаются эксплуатации печей и дымоходов.Как добавили спасатели, во избежание возгораний запрещается перегрузка электрических сетей подключением большего количества потребителей, чем предусмотрено для соответствующей установки, а на видных местах должны отображаться схемы эвакуации в случае возникновения рискованных ситуаций с надписью "В случае экстренной ситуации звоните 112". По данным ГИЧС, рекомендации пожарных должны быть доведены до сведения всех настоятелей храмов, и лица, ответственные за эти здания, должны принимать необходимые меры для их выполнения. Как сообщают в ведомстве, сотрудники учреждения отправятся с рекомендациями в 1492 церкви страны. Профилактические меры, проводимые ГИЧС, направлены на предотвращение ситуаций риска в местах отправления культа с целью предотвращения пожаров и других исключительных ситуаций, связанных с источниками возгорания. Во время Рождества по старому стилю 450 сотрудников ГИЧС со 150 техническими подразделениями будут готовы вмешаться в исключительных ситуациях.Пожары в церквях в МолдовеК сожалению, возгорания в церквях республики нередки. Несколько серьезных возгораний было зафиксировано в последние годы.Монастырь в Кагуле Пятого января 2016 года пожар разгорелся в монастыре в селе Котихана Кагульского района. Были уничтожены порядка 240 квадратных метров здания церкви. Пожарным удалось спасти алтарь и часть помещения.По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при использовании печи.Уничтожение уникальной исторической церкви Третьего апреля 2019 года языки пламени уничтожили старую церковь в селе Котул Морий Хынчештского района, которой, по разным данным, было почти четыреста лет.Деревянная святая обитель, которая носила имя Святого Трифона, столетия служила людям, пережила множество наводнений, но спасовала перед наступающим огнем.По информации местных СМИ, причиной возгорания, распространившегося по территории, стала подожженная сухая трава, которую подпалил один из крестьян. Сгоревшая деревянная церковь носила статус монумента национального значения.Спасенная церковь в Окницком районе Клубы едкого дыма и пламя охватили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в населенном пункте Гринауцы-Молдова Окницкого района 17 июля 2019 года. Огонь охватил крышу церкви и некоторые материальные ценности внутри, а несколько помещений оказались задымлены.
https://ru.sputnik.md/20211223/pozhary-sever-moldovy-47456612.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, пожарные, рождество, пожар

Пожарные предупредили о рисках в Рождество: чего стоит бояться

19:55 06.01.2022
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Юлия Липовая
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В Сочельник и Рождество в церквях Молдовы проходят службы, а также в холодное время года храмы активно топят, что создает риск пожара.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Спасатели выпустили рекомендации и предупреждают настоятелей храмов о соблюдении правил пожарной безопасности, особенно в канун Рождества. Об этом сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
© Sputnik
Специалисты призывают неукоснительно соблюдать правила противопожарной защиты, чтобы не подвергать опасности прихожан, которые будут находиться в храмах.
В первую очередь предупреждения касаются эксплуатации печей и дымоходов.
"Необходимо установить специальные места для свечей, а также проявлять максимальную осторожность при использовании открытого огня. Храмы следует оборудовать первичными средствами пожаротушения, а подъездные пути для техники вмешательства должны быть свободными", - добавили в ГИЧС.
Как добавили спасатели, во избежание возгораний запрещается перегрузка электрических сетей подключением большего количества потребителей, чем предусмотрено для соответствующей установки, а на видных местах должны отображаться схемы эвакуации в случае возникновения рискованных ситуаций с надписью "В случае экстренной ситуации звоните 112".
По данным ГИЧС, рекомендации пожарных должны быть доведены до сведения всех настоятелей храмов, и лица, ответственные за эти здания, должны принимать необходимые меры для их выполнения.
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Как сообщают в ведомстве, сотрудники учреждения отправятся с рекомендациями в 1492 церкви страны.
Профилактические меры, проводимые ГИЧС, направлены на предотвращение ситуаций риска в местах отправления культа с целью предотвращения пожаров и других исключительных ситуаций, связанных с источниками возгорания.
Во время Рождества по старому стилю 450 сотрудников ГИЧС со 150 техническими подразделениями будут готовы вмешаться в исключительных ситуациях.

Пожары в церквях в Молдове

К сожалению, возгорания в церквях республики нередки. Несколько серьезных возгораний было зафиксировано в последние годы.
Монастырь в Кагуле
Пятого января 2016 года пожар разгорелся в монастыре в селе Котихана Кагульского района. Были уничтожены порядка 240 квадратных метров здания церкви. Пожарным удалось спасти алтарь и часть помещения.
По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при использовании печи.
Уничтожение уникальной исторической церкви
Третьего апреля 2019 года языки пламени уничтожили старую церковь в селе Котул Морий Хынчештского района, которой, по разным данным, было почти четыреста лет.
Деревянная святая обитель, которая носила имя Святого Трифона, столетия служила людям, пережила множество наводнений, но спасовала перед наступающим огнем.
По информации местных СМИ, причиной возгорания, распространившегося по территории, стала подожженная сухая трава, которую подпалил один из крестьян. Сгоревшая деревянная церковь носила статус монумента национального значения.
Пожар - Sputnik Молдова, 1920, 03.04.2019
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3 апреля 2019, 09:19
Спасенная церковь в Окницком районе
Клубы едкого дыма и пламя охватили церковь Покрова Пресвятой Богородицы в населенном пункте Гринауцы-Молдова Окницкого района 17 июля 2019 года.
Огонь охватил крышу церкви и некоторые материальные ценности внутри, а несколько помещений оказались задымлены.
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