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Правила въезда в Англию упростили: что изменилось
Правила въезда в Англию упростили: что изменилось
Послабления будут действовать только для граждан, прошедших всю схему вакцинации.
2022-01-06T20:50+0200
2022-01-06T20:50+0200
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Начиная с пятницы 7 января 2022 года, все граждане, вакцинированные против коронавируса полной схемой, получат некоторые послабления при въезде в Англию. Об этом сообщили в четверг в посольстве Молдовы в Великобритании. Что больше не нужно: В то же время начиная с воскресенья 9 января, в случае получения теста на второй день, граждане, привитые полной схемой, могут выбрать экспресс-тест, а не ПЦР. Невакцинированные граждане по-прежнему будут въезжать при соблюдении ранее установленных правил, уточнили в посольстве.
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Юлия Липовая
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Правила въезда в Англию упростили: что изменилось

20:50 06.01.2022
© Sputnik / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
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Юлия Липовая
Все материалы
Послабления будут действовать только для граждан, прошедших всю схему вакцинации.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Начиная с пятницы 7 января 2022 года, все граждане, вакцинированные против коронавируса полной схемой, получат некоторые послабления при въезде в Англию. Об этом сообщили в четверг в посольстве Молдовы в Великобритании.

Что больше не нужно:

представлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус;
уходить на самоизоляцию в ожидании результата теста на второй день
В то же время начиная с воскресенья 9 января, в случае получения теста на второй день, граждане, привитые полной схемой, могут выбрать экспресс-тест, а не ПЦР.
Невакцинированные граждане по-прежнему будут въезжать при соблюдении ранее установленных правил, уточнили в посольстве.
Приспущенный британский флаг на здании парламента в Лондоне - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
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