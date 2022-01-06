https://ru.sputnik.md/20220106/pravila-vezda-angliya-uprostili-chto-izmenilos-47815431.html

Правила въезда в Англию упростили: что изменилось

Правила въезда в Англию упростили: что изменилось

Послабления будут действовать только для граждан, прошедших всю схему вакцинации.

2022-01-06T20:50+0200

2022-01-06T20:50+0200

2022-01-06T20:50+0200

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Начиная с пятницы 7 января 2022 года, все граждане, вакцинированные против коронавируса полной схемой, получат некоторые послабления при въезде в Англию. Об этом сообщили в четверг в посольстве Молдовы в Великобритании. Что больше не нужно: В то же время начиная с воскресенья 9 января, в случае получения теста на второй день, граждане, привитые полной схемой, могут выбрать экспресс-тест, а не ПЦР. Невакцинированные граждане по-прежнему будут въезжать при соблюдении ранее установленных правил, уточнили в посольстве.

https://ru.sputnik.md/20211207/vazhno-grazhdanam-moldovy-puteshestvuyuschim-velikobritaniyu-47006059.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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