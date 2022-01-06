https://ru.sputnik.md/20220106/pravila-vezda-angliya-uprostili-chto-izmenilos-47815431.html
Правила въезда в Англию упростили: что изменилось
Правила въезда в Англию упростили: что изменилось
Послабления будут действовать только для граждан, прошедших всю схему вакцинации.
2022-01-06T20:50+0200
2022-01-06T20:50+0200
2022-01-06T20:50+0200
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Начиная с пятницы 7 января 2022 года, все граждане, вакцинированные против коронавируса полной схемой, получат некоторые послабления при въезде в Англию. Об этом сообщили в четверг в посольстве Молдовы в Великобритании. Что больше не нужно: В то же время начиная с воскресенья 9 января, в случае получения теста на второй день, граждане, привитые полной схемой, могут выбрать экспресс-тест, а не ПЦР. Невакцинированные граждане по-прежнему будут въезжать при соблюдении ранее установленных правил, уточнили в посольстве.
https://ru.sputnik.md/20211207/vazhno-grazhdanam-moldovy-puteshestvuyuschim-velikobritaniyu-47006059.html
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в молдове, молдова, великобритания, англия
Правила въезда в Англию упростили: что изменилось
Послабления будут действовать только для граждан, прошедших всю схему вакцинации.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Начиная с пятницы 7 января 2022 года, все граждане, вакцинированные против коронавируса полной схемой, получат некоторые послабления при въезде в Англию. Об этом сообщили в четверг в посольстве Молдовы в Великобритании.
Что больше не нужно:
представлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус;
уходить на самоизоляцию в ожидании результата теста на второй день
В то же время начиная с воскресенья 9 января, в случае получения теста на второй день, граждане, привитые полной схемой, могут выбрать экспресс-тест, а не ПЦР.
Невакцинированные граждане по-прежнему будут въезжать при соблюдении ранее установленных правил, уточнили в посольстве.