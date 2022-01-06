https://ru.sputnik.md/20220106/pravoslavnye-khristiane-otmechayut-sochelnik-pered-rozhdestvom-47805270.html

Православные христиане отмечают Сочельник перед Рождеством

Православные христиане отмечают Сочельник перед Рождеством

Православная церковь готовится к празднованию Рождества Христова. Его канун, Сочельник, отмечается 6 января

2022-01-06T11:15+0200

2022-01-06T11:15+0200

2022-01-06T11:15+0200

общество

в молдове

молдова

рождество

сочельник

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Православные христиане, которые используют юлианский календарь, отмечают в четверг, 6 января, Сочельник перед Рождеством. Это последний день рождественского поста, установленного для того, чтобы люди покаянием, молитвой и воздержанием очистили себя и встретили праздник Рождества Христова просветленными.В Сочельник пост не такой строгий, как в предшествующие дни последней недели.В этот день служба вечерни соединяется с литургией и совершается утром, поэтому и православные постятся до того момента, когда в центр храма выносится свеча, перед которой поется тропарь Рождеству Христову.Канун Рождества стали называть Сочельником, как полагают, из-за традиции обязательно вкушать в этот день сладкую кашу – "сочиво", зерна пшеницы и других злаков, варенные на меду.Каша имела особый смысл – зерно символизировало воскресшую жизнь, а мед — сладость будущей блаженной жизни.В Рождественский сочельник христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении Богомладенцу восточных мудрецов. Волхвы принесли новорожденному Спасителю дары: золото, ладан и смирну.В старину в Сочельник нельзя было использовать колющие и режущие предметы, так как это могло привести к болезням. По традиции, в эти дни мужчины не ходили на охоту и не резали скотину, а женщины и девушки откладывали шитье и вязание до завершения праздничных дней.Люди считали, что хлопоты по хозяйству могут также принести в дом неприятности.

https://ru.sputnik.md/20210106/sochelnik-pered-rozhdestvom-gadaniya-traditsii-primety-33155949.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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