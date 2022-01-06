https://ru.sputnik.md/20220106/prazdniki-tsentralnyy-rynok-47810182.html
В какие дни на праздники будет работать Центральный рынок Кишинева
В какие дни на праздники будет работать Центральный рынок Кишинева
В некоторые дни на праздники на Центральный рынок попасть не получится.
2022-01-06T14:15+0200
2022-01-06T14:15+0200
2022-01-06T14:15+0200
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Стало известно, в какие дни будет работать Центральный рынок в Кишиневе на время зимних праздников. Как отметили в администрации муниципального предприятия "Центральный рынок", торговая точка будет работать по специальной программе с необходимыми мероприятиями по санитарной обработке и дезинфекции торговых помещений и территории рынка. Позже, 9 января и далее рынок вернется к обычному режиму работы. В указанный период многие торговые точки работают по особому графику. А также изменится график движения общественного транспорта в Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20220106/obschestvennyy-transport-kishinev-rozhdestvo-vykhodnye-47809536.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, центральный рынок
В какие дни на праздники будет работать Центральный рынок Кишинева
В некоторые дни на праздники на Центральный рынок попасть не получится.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Стало известно, в какие дни будет работать Центральный рынок в Кишиневе на время зимних праздников.
Как отметили в администрации муниципального предприятия "Центральный рынок", торговая точка будет работать по специальной программе с необходимыми мероприятиями по санитарной обработке и дезинфекции торговых помещений и территории рынка.
"7️ и 8 января 2022 года Центральный рынок работать не будет", - говорится в сообщении администрации рынка.
Позже, 9 января и далее рынок вернется к обычному режиму работы.
В указанный период многие торговые точки работают по особому графику. А также изменится график движения общественного транспорта в Кишиневе.