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https://ru.sputnik.md/20220106/prokurory-sud-grabiteley-bank-tyurma-47820740.html
Прокуроры передали в суд дела грабителей банков: им грозит до 12 лет тюрьмы
Прокуроры передали в суд дела грабителей банков: им грозит до 12 лет тюрьмы
Злоумышленники совершили серию краж в коммерческих учреждениях в Комрате, Кагуле и Кишиневе.
2022-01-06T17:27+0200
2022-01-06T17:27+0200
ограбление
банк
прокурор
суд
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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению двух мужчин из Комратского района в серии краж со взломом в 2018 году с ущербом на общую сумму почти 800 000 леев."Обвиняемым 26 лет и 32 года, один из них ранее уже был осужден за аналогичные преступления и отбывал наказание в России. Двое других участников преступной группы будут объявлены в международный розыск", — сообщили в прокуратуре.Преступления, в которых обвиняются молодые люди, имели место в городах Комрат, Кагул и Дурлешты.Подсудимые воровали деньги в основном в ночное время в торговых центрах, обменных пунктах, в коммерческих банках, а также в учебном заведении в столице, где на первом этаже установлены платежные терминалы и банкоматы. В последнем случае они привязали к батарее отопления женщину, работавшую охранником.За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 67 500 леев.
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Евгений Чебан
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ограбление, банк, прокурор, суд

Прокуроры передали в суд дела грабителей банков: им грозит до 12 лет тюрьмы

17:27 06.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotariограбление
ограбление - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Злоумышленники совершили серию краж в коммерческих учреждениях в Комрате, Кагуле и Кишиневе.
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению двух мужчин из Комратского района в серии краж со взломом в 2018 году с ущербом на общую сумму почти 800 000 леев.
"Обвиняемым 26 лет и 32 года, один из них ранее уже был осужден за аналогичные преступления и отбывал наказание в России. Двое других участников преступной группы будут объявлены в международный розыск", — сообщили в прокуратуре.
Преступления, в которых обвиняются молодые люди, имели место в городах Комрат, Кагул и Дурлешты.
Подсудимые воровали деньги в основном в ночное время в торговых центрах, обменных пунктах, в коммерческих банках, а также в учебном заведении в столице, где на первом этаже установлены платежные терминалы и банкоматы. В последнем случае они привязали к батарее отопления женщину, работавшую охранником.
За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 67 500 леев.
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