https://ru.sputnik.md/20220106/prokurory-sud-grabiteley-bank-tyurma-47820740.html

Прокуроры передали в суд дела грабителей банков: им грозит до 12 лет тюрьмы

Прокуроры передали в суд дела грабителей банков: им грозит до 12 лет тюрьмы

Злоумышленники совершили серию краж в коммерческих учреждениях в Комрате, Кагуле и Кишиневе.

2022-01-06T17:27+0200

2022-01-06T17:27+0200

2022-01-06T17:27+0200

ограбление

банк

прокурор

суд

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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению двух мужчин из Комратского района в серии краж со взломом в 2018 году с ущербом на общую сумму почти 800 000 леев."Обвиняемым 26 лет и 32 года, один из них ранее уже был осужден за аналогичные преступления и отбывал наказание в России. Двое других участников преступной группы будут объявлены в международный розыск", — сообщили в прокуратуре.Преступления, в которых обвиняются молодые люди, имели место в городах Комрат, Кагул и Дурлешты.Подсудимые воровали деньги в основном в ночное время в торговых центрах, обменных пунктах, в коммерческих банках, а также в учебном заведении в столице, где на первом этаже установлены платежные терминалы и банкоматы. В последнем случае они привязали к батарее отопления женщину, работавшую охранником.За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 67 500 леев.

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ограбление, банк, прокурор, суд