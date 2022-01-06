https://ru.sputnik.md/20220106/prokurory-sud-grabiteley-bank-tyurma-47820740.html
Прокуроры передали в суд дела грабителей банков: им грозит до 12 лет тюрьмы
Прокуроры передали в суд дела грабителей банков: им грозит до 12 лет тюрьмы
Злоумышленники совершили серию краж в коммерческих учреждениях в Комрате, Кагуле и Кишиневе.
2022-01-06T17:27+0200
2022-01-06T17:27+0200
2022-01-06T17:27+0200
ограбление
банк
прокурор
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1319/75/13197506_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_c4394c7ae379d111582c2f9b592c876a.jpg
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению двух мужчин из Комратского района в серии краж со взломом в 2018 году с ущербом на общую сумму почти 800 000 леев."Обвиняемым 26 лет и 32 года, один из них ранее уже был осужден за аналогичные преступления и отбывал наказание в России. Двое других участников преступной группы будут объявлены в международный розыск", — сообщили в прокуратуре.Преступления, в которых обвиняются молодые люди, имели место в городах Комрат, Кагул и Дурлешты.Подсудимые воровали деньги в основном в ночное время в торговых центрах, обменных пунктах, в коммерческих банках, а также в учебном заведении в столице, где на первом этаже установлены платежные терминалы и банкоматы. В последнем случае они привязали к батарее отопления женщину, работавшую охранником.За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 67 500 леев.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1319/75/13197506_102:0:1723:1216_1920x0_80_0_0_be6181ea7faa2c8787a0eeeb4843f2f0.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
ограбление, банк, прокурор, суд
Прокуроры передали в суд дела грабителей банков: им грозит до 12 лет тюрьмы
Злоумышленники совершили серию краж в коммерческих учреждениях в Комрате, Кагуле и Кишиневе.
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению двух мужчин из Комратского района в серии краж со взломом в 2018 году с ущербом на общую сумму почти 800 000 леев.
"Обвиняемым 26 лет и 32 года, один из них ранее уже был осужден за аналогичные преступления и отбывал наказание в России. Двое других участников преступной группы будут объявлены в международный розыск", — сообщили в прокуратуре.
Преступления, в которых обвиняются молодые люди, имели место в городах Комрат, Кагул и Дурлешты.
Подсудимые воровали деньги в основном в ночное время в торговых центрах, обменных пунктах, в коммерческих банках, а также в учебном заведении в столице, где на первом этаже установлены платежные терминалы и банкоматы. В последнем случае они привязали к батарее отопления женщину, работавшую охранником.
За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до 67 500 леев.