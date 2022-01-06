https://ru.sputnik.md/20220106/sud-arest-imuschestvo-poroshenko-47827781.html

Суд наложил арест на все имущество экс-президента Украины Порошенко

Суд наложил арест на все имущество экс-президента Украины Порошенко

Суд наложил арест на все имущество экс-президента Украины Порошенко

2022-01-06T22:13+0200

2022-01-06T22:13+0200

2022-01-06T22:13+0200

арест

имущество

петр порошенко

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о госизмене, сообщил в четверг его адвокат Игорь Головань, передает РИА Новости. "Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича", - сказал адвокат после заседания суда в четверг.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля."Среди недвижимости в списке: квартира в Виннице площадью 68,2 квадратных метра; квартира в Киеве площадью 134,06 квадратных метра на улице Грушевского, 9. Жилой дом в поселке Козин Киевской области с котельной, домиком для охраны, гаражом и беседками, общая площадь 1331,7 квадратных метра, жилая площадь – 191,9 квадратов; земельный участок площадью 0,5169 га и еще один площадью 3,3196 га", - говорится в сообщении интернет-издания "Страна.ua".По данным издания, также арестованы доли Петра Порошенко в закрытом инвестфонде "Прайм Эссетс Кепитал"; в частном акционерном обществе "Киевский завод экспериментальных конструкций"; в страховой компании "Країна" (страна); в "Международном Инвестиционном банке"; в обществе с ограниченной ответственностью "Инвест Консалт"; в "Ай Би Кепитал"; в ПАО "Севастопольский морской завод"; в обществе с ограниченной ответственностью "Жил-Уют"; в дочернем предприятии "Севморрос"; в обществе с ограниченной ответственностью "Сефморверфь"; в автотранспортном предприятии "Севмортранс"; в ООО "Спортвно-оздоровительный комплекс "Монитор" и в ООО "Медсервис-Плюс".Кроме того, арестованы доли Порошенко в шести телерадикомпаниях, среди них доли в "Макисмум ТВ-Киев" и "Максиум ТВ-Донецк"."В списке арестованного имущества также указаны счета Порошенко в "Международном инвестиционном банке" - без конкретизации по сумме. Однако в декларации бывшего президента заявлено, что у него там хранится более 3 миллионов долларов, 300 тысяч гривен и почти 44 тысяч евро. А также 201 фунт стерлингов. То есть эти средства будут арестованы. Но у Порошенко остаются и другие, которые находятся в зарубежных банках. А это еще полмиллиона долларов на банковских счетах в Австрии. Кроме того, у экс-президента задекларировано более 50 миллионов долларов налички. И почти полмиллиарда гривен кэша", - пишет издание.Также арестованы десятки картин, принадлежащие Порошенко. Среди них "Рыбацкая лодка с бортовым бригом на якоре" Ивана Айвазовского, "Казаки на Черном море" Ильи Репина, "Русская красавица. Мать" и "Русская красавица" Ильи Глазунова, "Римская красавица с голубями" Вильгельма Котарбинского, "Кавказский пейзаж" Льва Лагорио и "Возы запряжены волами на фоне горного пейзажа" Рихарда-Карла Зоммера.Офис генерального прокурора Украины подтвердил, что суд арестовал имущество Порошенко.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

https://ru.sputnik.md/20210827/oblivshiy-poroshenko-zelenkoy-muzhchina-popal-v-reanimatsiyu-44291398.html

https://ru.sputnik.md/20211126/zelenskiy-zayavil-o-podgotovke-gosperevorota-1-dekabrya-46744263.html

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арест, имущество, петр порошенко