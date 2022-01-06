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Известные супергерои поздравили пациентов детской больницы в Кишиневе
Известные супергерои поздравили пациентов детской больницы в Кишиневе
Молдавские полицейские на один день перед Рождеством сменили свои привычные маски и превратились в киногероев – смотрите видео.
2022-01-06T18:09+0200
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Сотрудники бригады полиции особого назначения Fulger необычным образом поздравили с рождественскими праздниками маленьких пациентов детской клинической больницы им. Валентина Игнатенко в Кишиневе.В канун Рождества полицейские в костюмах супергероев вместе с Дедом Морозом спустились по стене здания больницы.Дети остались в восторге от полицейских, переодетых в Санта-Клауса, Человека-паука, Халка и Оптимуса Прайма. Дети пели, читали стихи и получили в подарок сладости.
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Известные супергерои поздравили пациентов детской больницы в Кишиневе

18:09 06.01.2022 (обновлено: 18:22 06.01.2022)
© Facebook / Poliția Republicii Moldova
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Молдавские полицейские на один день перед Рождеством сменили свои привычные маски и превратились в киногероев – смотрите видео.
Сотрудники бригады полиции особого назначения Fulger необычным образом поздравили с рождественскими праздниками маленьких пациентов детской клинической больницы им. Валентина Игнатенко в Кишиневе.
В канун Рождества полицейские в костюмах супергероев вместе с Дедом Морозом спустились по стене здания больницы.
Дети остались в восторге от полицейских, переодетых в Санта-Клауса, Человека-паука, Халка и Оптимуса Прайма. Дети пели, читали стихи и получили в подарок сладости.
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