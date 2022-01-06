https://ru.sputnik.md/20220106/supergeroi-pozdravili-patsientov-detskoy-bolnitsy-kishinev-47822878.html

Известные супергерои поздравили пациентов детской больницы в Кишиневе

Известные супергерои поздравили пациентов детской больницы в Кишиневе

Молдавские полицейские на один день перед Рождеством сменили свои привычные маски и превратились в киногероев – смотрите видео.

2022-01-06T18:09+0200

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в молдове

кишинев

герой

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Сотрудники бригады полиции особого назначения Fulger необычным образом поздравили с рождественскими праздниками маленьких пациентов детской клинической больницы им. Валентина Игнатенко в Кишиневе.В канун Рождества полицейские в костюмах супергероев вместе с Дедом Морозом спустились по стене здания больницы.Дети остались в восторге от полицейских, переодетых в Санта-Клауса, Человека-паука, Халка и Оптимуса Прайма. Дети пели, читали стихи и получили в подарок сладости.

кишинев

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видео, в молдове, кишинев, герой