https://ru.sputnik.md/20220106/tochnyy-prognoz-pogody-teplo-47796608.html

Самый точный прогноз погоды: все еще тепло

Самый точный прогноз погоды: все еще тепло

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода в первые дни нового года.

2022-01-06T07:00+0200

2022-01-06T07:00+0200

2022-01-06T11:04+0200

в молдове

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 января погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Облачно с прояснением, днем местами слабые осадки, преимущественно мокрый снег.Ветер юго-западный с переходом на северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, ночью – от +2 до +7.Точный прогноз погоды в Кишиневе пятого января: днем – от +8 до +10, ночью – от +4 до +6 градусов.На Рождество, 7 января, среднесуточная температура в Молдове вновь опустится примерно до нуля.Праздники и народные приметыПравославные верующие 6 января стараются правильно провести день и вечер накануне Рождества Христова – Сочельник. В этот день заканчивается 40-дневный Рождественский пост и проводят его по-особому. Канун Рождества семьи традиционно стараются провести вместе. Существуют народные традиции и приметы на 6 января. В старину старались неукоснительно соблюдать традиции в Рождественский сочельник. В этот день готовились к Рождеству духовно и телесно, старались соблюсти строгий пост, чтобы очистить свои мысли и встретить праздник в хорошем настроении.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз погоды