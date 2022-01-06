https://ru.sputnik.md/20220106/tseny-toplivo-prazdnichnye-dni-47808873.html

Подорожание стабильно: НАРЭ публикует цены на топливо в праздничные дни

Подорожание стабильно: НАРЭ публикует цены на топливо в праздничные дни

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 7, 8, 9 и 10 января.

2022-01-06T12:02+0200

2022-01-06T12:02+0200

2022-01-06T12:10+0200

общество

в молдове

молдова

цены на топливо

нарэ

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43354924_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ba9988c38196f7347f0b6b7dffd8d24d.jpg

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 7 по 10 января. Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 21,65 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет – на 15 банов, до 18,14 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 84 бана, дизтопливо – на 59 банов. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220103/benzin-diztoplivo-rezko-podorozhayut-moldova-47716708.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин