https://ru.sputnik.md/20220106/tseny-toplivo-prazdnichnye-dni-47808873.html
Подорожание стабильно: НАРЭ публикует цены на топливо в праздничные дни
Подорожание стабильно: НАРЭ публикует цены на топливо в праздничные дни
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 7, 8, 9 и 10 января.
2022-01-06T12:02+0200
2022-01-06T12:02+0200
2022-01-06T12:10+0200
общество
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цены на топливо
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бензин
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КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 7 по 10 января. Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 21,65 лея за литр.Цена на дизтопливо тоже вырастет – на 15 банов, до 18,14 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 84 бана, дизтопливо – на 59 банов. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220103/benzin-diztoplivo-rezko-podorozhayut-moldova-47716708.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Подорожание стабильно: НАРЭ публикует цены на топливо в праздничные дни
12:02 06.01.2022 (обновлено: 12:10 06.01.2022)
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на несколько дней.
КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 7 по 10 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 21,65 лея за литр.
Цена на дизтопливо тоже вырастет – на 15 банов, до 18,14 лея за литр.