https://ru.sputnik.md/20220106/v-italii-vvodyat-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-dlya-naseleniya-starshe-50-let-47806866.html

В Италии вводят обязательную вакцинацию для населения старше 50 лет

В Италии вводят обязательную вакцинацию для населения старше 50 лет

Совет министров Италии принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старшего возраста.

2022-01-06T15:15+0200

2022-01-06T15:15+0200

2022-01-06T15:15+0200

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Обязательную вакцинацию от COVID-19 для населения старше 50 лет вводят итальянские власти, решение принял Совет министров страны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительственного Дворца Киджи.Правительство также расширило действие "усиленного" COVID-сертификата, который получают после вакцинации или выздоровления от инфекции.Газета il Messaggero сообщает со ссылкой на предварительную версию документа, что c 15 февраля super green pass будет необходим для доступа на рабочие места всем лицам старше 50 лет. Аналогичная мера действует для всего итальянского рынка труда с сентября, но до настоящего времени работники могли ограничиться "базовым" сертификатом, сдав быстрый тест на коронавирус.Super green pass обязателен в Италии для посещения баров и ресторанов при обслуживании за столиками в закрытых помещениях, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий. С 10 января действие сертификата распространится на межрегиональный и общественный транспорт, пока для этих поездок достаточно отрицательного теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов."Мы хотим замедлить рост кривой распространения инфекции и подтолкнуть к прививке итальянцев, которые еще ее не сделали", - заявил на заседании совмина премьер-министр Марио Драги.Прежде введения новых мер в стране был зарегистрирован рекорд заражений коронавирусом за сутки: 189 тысяч случаев.

https://ru.sputnik.md/20211230/italia-pravila-busternaea-vaktsina-47640357.html

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