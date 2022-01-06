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В Италии вводят обязательную вакцинацию для населения старше 50 лет
В Италии вводят обязательную вакцинацию для населения старше 50 лет
Совет министров Италии принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старшего возраста.
2022-01-06T15:15+0200
2022-01-06T15:15+0200
коронавирус
в мире
италия
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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Обязательную вакцинацию от COVID-19 для населения старше 50 лет вводят итальянские власти, решение принял Совет министров страны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительственного Дворца Киджи.Правительство также расширило действие "усиленного" COVID-сертификата, который получают после вакцинации или выздоровления от инфекции.Газета il Messaggero сообщает со ссылкой на предварительную версию документа, что c 15 февраля super green pass будет необходим для доступа на рабочие места всем лицам старше 50 лет. Аналогичная мера действует для всего итальянского рынка труда с сентября, но до настоящего времени работники могли ограничиться "базовым" сертификатом, сдав быстрый тест на коронавирус.Super green pass обязателен в Италии для посещения баров и ресторанов при обслуживании за столиками в закрытых помещениях, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий. С 10 января действие сертификата распространится на межрегиональный и общественный транспорт, пока для этих поездок достаточно отрицательного теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов."Мы хотим замедлить рост кривой распространения инфекции и подтолкнуть к прививке итальянцев, которые еще ее не сделали", - заявил на заседании совмина премьер-министр Марио Драги.Прежде введения новых мер в стране был зарегистрирован рекорд заражений коронавирусом за сутки: 189 тысяч случаев.
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в мире, италия

В Италии вводят обязательную вакцинацию для населения старше 50 лет

15:15 06.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICФлаконы и шприцы видны перед флагом ЕС
Флаконы и шприцы видны перед флагом ЕС - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Совет министров Италии принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старшего возраста.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Обязательную вакцинацию от COVID-19 для населения старше 50 лет вводят итальянские власти, решение принял Совет министров страны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительственного Дворца Киджи.

Правительство также расширило действие "усиленного" COVID-сертификата, который получают после вакцинации или выздоровления от инфекции.
Газета il Messaggero сообщает со ссылкой на предварительную версию документа, что c 15 февраля super green pass будет необходим для доступа на рабочие места всем лицам старше 50 лет. Аналогичная мера действует для всего итальянского рынка труда с сентября, но до настоящего времени работники могли ограничиться "базовым" сертификатом, сдав быстрый тест на коронавирус.
Super green pass обязателен в Италии для посещения баров и ресторанов при обслуживании за столиками в закрытых помещениях, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий. С 10 января действие сертификата распространится на межрегиональный и общественный транспорт, пока для этих поездок достаточно отрицательного теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов.

"Мы хотим замедлить рост кривой распространения инфекции и подтолкнуть к прививке итальянцев, которые еще ее не сделали", - заявил на заседании совмина премьер-министр Марио Драги.
Вакцинация водителей и курьеров Яндекса - Sputnik Молдова, 1920, 30.12.2021
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В Италии вступили в силу новые правила для тех, кто сделал бустерную вакцину
30 декабря 2021, 09:49
Прежде введения новых мер в стране был зарегистрирован рекорд заражений коронавирусом за сутки: 189 тысяч случаев.
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