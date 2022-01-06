https://ru.sputnik.md/20220106/v-kazakhstan-napravleny-mirotvortsy-odkb-47803217.html

В Казахстан направлены миротворцы ОДКБ

В Казахстан направлены миротворцы ОДКБ

Коллективные миротворческие силы ОДКБ направлены в Республику Казахстан на ограниченный по времени период.

2022-01-06T10:15+0200

2022-01-06T10:15+0200

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева, об этом рано утром в четверг сообщил премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян, передает РИА Новости.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу заявил, что обратился к ОДКБ и попросил оказать помощь в стабилизации обстановки в стране.Заявление Никола Пашиняна было опубликовано на сайте Кремля.От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск."В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", - отмечается в заявлении секретариата ОДКБ.Готовность в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ подтвердила Киргизия, об этом в четверг на заседании кабмина страны сообщил премьер республики Акылбек Жапаров.Таджикистан также готов принять участие в операции ОДКБ для оказания помощи Казахстану, заявил МИД страны.В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".

https://ru.sputnik.md/20220105/situatsiya-kazakhstan-pogibshikh-silovikakh-chp-47799483.html

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