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В Казахстан направлены миротворцы ОДКБ
10:15 06.01.2022 (обновлено: 11:40 06.01.2022)
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Коллективные миротворческие силы ОДКБ направлены в Республику Казахстан на ограниченный по времени период.
КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева, об этом рано утром в четверг сообщил премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян, передает РИА Новости.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу заявил, что обратился к ОДКБ и попросил оказать помощь в стабилизации обстановки в стране.
Заявление Никола Пашиняна было опубликовано на сайте Кремля.
"В связи с обращением президента республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - говорится в заявлении.
От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск.
"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", - отмечается в заявлении секретариата ОДКБ.
Готовность в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ подтвердила Киргизия, об этом в четверг на заседании кабмина страны сообщил премьер республики Акылбек Жапаров.
"В соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева", - цитирует премьера его пресс-служба.
Таджикистан также готов принять участие в операции ОДКБ для оказания помощи Казахстану, заявил МИД страны.
"Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы", - говорится в заявлении.
В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Пятого января Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений". В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".