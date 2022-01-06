https://ru.sputnik.md/20220106/vakczinatia-deti-pobochnie-effecti-covid-moldova-47817622.html

Вакцинация детей старше 12 лет в Молдове - какие побочные эффекты выявлены

Вакцинация детей старше 12 лет в Молдове - какие побочные эффекты выявлены

Врач перечислила побочные эффекты, которые могут возникнуть у несовершеннолетних.

2022-01-06T16:12+0200

2022-01-06T16:12+0200

2022-01-06T16:12+0200

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КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Начиная с 18 ноября, как только в Молдове разрешили иммунизацию против COVID-19 детей старше 12 лет, было вакцинировано более 4700 подростков. Среди них 3600 уже прошли полную схему иммунизации. Такие данные представила врач-педиатр и координатор кампании по вакцинации в Молдове Нинель Ревенко.В Управлении национальной программой иммунизации считают, что дети, как и взрослые, могут иметь побочные эффекты после прививки. "Побочные эффекты можно поделить на две группы: местные и общие. Местные касаются реакций на месте укола (краснота, зуд, боль). Общие - это головная боль, слабость, мышечные боли, температура, тошнота и другое. Все эти реакции пропадают спустя несколько дней. А у некоторых детей вообще может не проявиться ничего", - рассказала Ревенко. Нинель Ревенко уточнила, что детям не рекомендуется прививаться, если присутствуют симптомы простуды или коронавируса, при этом вакцину вводят лишь после получения отрицательного теста на COVID-19. Она подчеркнула, что вакцинация детей возможна только по желанию и одобрению родителей или законного представителя ребенка. Ревенко рассказала, что у несовершеннолетних с различными заболеваниями больше рисков заболеть тяжелыми формами COVID-19, поэтому дети должны быть одними из первых, кто будет вакцинирован от нового коронавируса. Однако есть некоторые противопоказания.Ревенко добавила, что аллергические реакции, которые не связаны с вакцинами или инъекционной терапией, например, вызванные пищей, домашними животными, ядом или пероральными лекарствами, включая пероральные эквиваленты инъекционных препаратов, не являются противопоказанием или мерой предосторожности для вакцинации против COVID-19. В то же время Ревенко опровергла миф, что вакцина может как-то негативно повлиять на репродуктивную систему ребенка. "Нет никаких доказательств того, что вакцины COVID-19 могут влиять на фертильность. Есть свидетельства того, что вакцинированные люди могут зачать детей. Мы также знаем результаты исследований, где равное количество женщин получали вакцину и плацебо, после эксперимента они все беременели", - пояснила Ревенко.Специалист призвала родителей не бояться вакцинации детей, поскольку именно этот метод способен защитить от тяжелой формы заболевания. На данный момент в мире одобрены две вакцины для иммунизации детей - это Pfizer/Comirnaty и Moderna.

https://ru.sputnik.md/20220105/znamenityy-kardiokhirurg-dannykh-vliyanii-vaktsinatsii-rabotu-serdtsa-net-47771613.html

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в молдове, молдова, дети, вакцинация