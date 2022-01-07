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Казахский кошмар: сгоревшие здания, очереди к банкоматам, патрули на улицах
Казахский кошмар: сгоревшие здания, очереди к банкоматам, патрули на улицах
В фотоленте Sputnik - страшные кадры последствий массовых беспорядков в Казахстане.
2022-01-07T19:45+0200
2022-01-07T19:45+0200
фото
фото
в мире
казахстан
беспорядки
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В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем митинги распространились на другие города. Однако позже социальный протест уступил место откровенному вандализму и бандитизму: в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был вынужден обратиться в ОДКБ с просьбой о размещении на территории страны миротворческого контингента. Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Миротворцы охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП.
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фото, фото, в мире, казахстан, беспорядки

Казахский кошмар: сгоревшие здания, очереди к банкоматам, патрули на улицах

19:45 07.01.2022
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В фотоленте Sputnik - страшные кадры последствий массовых беспорядков в Казахстане.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем митинги распространились на другие города.
Однако позже социальный протест уступил место откровенному вандализму и бандитизму: в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был вынужден обратиться в ОДКБ с просьбой о размещении на территории страны миротворческого контингента. Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Миротворцы охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП.
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Сгоревший автомобиль перед зданием мэрии, которое было подожжено во время протестов в Алма-Ате.

Сгоревший автомобиль перед зданием мэрии, которое было подожжено во время протестов в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
1/19
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Сгоревший автомобиль перед зданием мэрии, которое было подожжено во время протестов в Алма-Ате.

© Sputnik / Vladislav Vodnev / Перейти в фотобанк

Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане.

Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане. - Sputnik Молдова
2/19
© Sputnik / Vladislav Vodnev
/
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Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане.

© Sputnik / Abzal Kaliyev / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции дежурят у резиденции президента Республики Казахстан в Нур-Султане.

Сотрудники полиции дежурят у резиденции президента Республики Казахстан в Нур-Султане. - Sputnik Молдова
3/19
© Sputnik / Abzal Kaliyev
/
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Сотрудники полиции дежурят у резиденции президента Республики Казахстан в Нур-Султане.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Люди возле банкомата после протестов, вызванных повышением цен на топливо, в Алма-Ате.

Люди возле банкомата после протестов, вызванных повышением цен на топливо, в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
4/19
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Люди возле банкомата после протестов, вызванных повышением цен на топливо, в Алма-Ате.

© AFP 2021 / Alexander Bogdanov

Сгоревшие в результате беспорядков автомобили в Алма-Ате.

Сгоревшие в результате беспорядков автомобили в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
5/19
© AFP 2021 / Alexander Bogdanov

Сгоревшие в результате беспорядков автомобили в Алма-Ате.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Мужчина проезжает на велосипеде мимо президентской резиденции, которую штурмовали демонстранты во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, в Алма-Ате.

Мужчина проезжает на велосипеде мимо президентской резиденции, которую штурмовали демонстранты во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
6/19
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Мужчина проезжает на велосипеде мимо президентской резиденции, которую штурмовали демонстранты во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, в Алма-Ате.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Очередь к банкомату в Алма-Ате.

Очередь к банкомату в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
7/19
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Очередь к банкомату в Алма-Ате.

© AFP 2021 / Alexander Bogdanov

Сгоревшее административное здание в центре Алма-Аты.

Сгоревшее административное здание в центре Алма-Аты. - Sputnik Молдова
8/19
© AFP 2021 / Alexander Bogdanov

Сгоревшее административное здание в центре Алма-Аты.

© Sputnik / Abzal Kaliyev / Перейти в фотобанк

Военнослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане.

Военнослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане. - Sputnik Молдова
9/19
© Sputnik / Abzal Kaliyev
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Военнослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане.

© AFP 2021 / Alexander Bogdanov

Сгоревший автомобиль на площади возле административного квартала в центре Алма-Аты.

Сгоревший автомобиль на площади возле административного квартала в центре Алма-Аты. - Sputnik Молдова
10/19
© AFP 2021 / Alexander Bogdanov

Сгоревший автомобиль на площади возле административного квартала в центре Алма-Аты.

© Sputnik / Vladislav Vodnev / Перейти в фотобанк

Очередь в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане.

Очередь в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане. - Sputnik Молдова
11/19
© Sputnik / Vladislav Vodnev
/
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Очередь в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Мужчина проходит мимо разбитых витрин магазина, торгующего снаряжением для охоты и рыбалки в Алма-Ате.

Мужчина проходит мимо разбитых витрин магазина, торгующего снаряжением для охоты и рыбалки в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
12/19
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Мужчина проходит мимо разбитых витрин магазина, торгующего снаряжением для охоты и рыбалки в Алма-Ате.

© Sputnik / Abzal Kaliyev / Перейти в фотобанк

Местные жители стоят в очереди у одного из банкоматов в Нур-Султане.

Местные жители стоят в очереди у одного из банкоматов в Нур-Султане. - Sputnik Молдова
13/19
© Sputnik / Abzal Kaliyev
/
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Местные жители стоят в очереди у одного из банкоматов в Нур-Султане.

© Sputnik / Vladislav Vodnev / Перейти в фотобанк

Военнослужащие во время патрулирования на одной из улиц в Нур-Султане.

Военнослужащие во время патрулирования на одной из улиц в Нур-Султане. - Sputnik Молдова
14/19
© Sputnik / Vladislav Vodnev
/
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Военнослужащие во время патрулирования на одной из улиц в Нур-Султане.

© AFP 2021 / Alexander Bogdanov

Сгоревший полицейский грузовик на улице в центре Алма-Аты.

Сгоревший полицейский грузовик на улице в центре Алма-Аты. - Sputnik Молдова
15/19
© AFP 2021 / Alexander Bogdanov

Сгоревший полицейский грузовик на улице в центре Алма-Аты.

© Sputnik / Abzal Kaliyev / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции и военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане.

Сотрудники полиции и военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане. - Sputnik Молдова
16/19
© Sputnik / Abzal Kaliyev
/
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Сотрудники полиции и военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане.

© AFP 2021 / Alexander Bogdanov

Разграбленный магазин в центре Алма-Аты.

Разграбленный магазин в центре Алма-Аты. - Sputnik Молдова
17/19
© AFP 2021 / Alexander Bogdanov

Разграбленный магазин в центре Алма-Аты.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате.

Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
18/19
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате.

© REUTERS / Pavel Mikheyev

Автомобиль, сожженный во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, на дороге в Алма-Ате.

Автомобиль, сожженный во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, на дороге в Алма-Ате. - Sputnik Молдова
19/19
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Автомобиль, сожженный во время протестов, вызванных повышением цен на топливо, на дороге в Алма-Ате.

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