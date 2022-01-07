Казахский кошмар: сгоревшие здания, очереди к банкоматам, патрули на улицах

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем митинги распространились на другие города. Однако позже социальный протест уступил место откровенному вандализму и бандитизму: в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был вынужден обратиться в ОДКБ с просьбой о размещении на территории страны миротворческого контингента. Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Миротворцы охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП.
В фотоленте Sputnik - страшные кадры последствий массовых беспорядков в Казахстане.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем митинги распространились на другие города.
Однако позже социальный протест уступил место откровенному вандализму и бандитизму: в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был вынужден обратиться в ОДКБ с просьбой о размещении на территории страны миротворческого контингента. Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Миротворцы охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП.