https://ru.sputnik.md/20220107/47842680.html

Казахский кошмар: сгоревшие здания, очереди к банкоматам, патрули на улицах

Казахский кошмар: сгоревшие здания, очереди к банкоматам, патрули на улицах

В фотоленте Sputnik - страшные кадры последствий массовых беспорядков в Казахстане.

2022-01-07T19:45+0200

2022-01-07T19:45+0200

2022-01-07T19:45+0200

фото

фото

в мире

казахстан

беспорядки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/07/47842687_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ed21f87e673912afc9434a5e5b961842.jpg

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе Казахстана вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем митинги распространились на другие города. Однако позже социальный протест уступил место откровенному вандализму и бандитизму: в Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был вынужден обратиться в ОДКБ с просьбой о размещении на территории страны миротворческого контингента. Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Миротворцы охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП.

казахстан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото, в мире, казахстан, беспорядки