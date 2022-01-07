https://ru.sputnik.md/20220107/bolee-70-boevikov-i-desyatki-maroderov-zaderzhany-v-alma-ate-47831240.html

Более 70 боевиков и десятки мародеров задержаны в Алма-Ате

Более 70 боевиков и десятки мародеров задержаны в Алма-Ате

Правоохранительные органы Казахстана заявляют о задержании в бывшей столице страны десятков боевиков.

2022-01-07T09:55+0200

2022-01-07T09:55+0200

2022-01-07T09:55+0200

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародеров задержаны в Алма-Ате, сообщает РИА Новости, цитируя Sputnik Казахстан со ссылкой на полицию.Власти страны также сообщили, что правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана.Информацию в эфире телеканала "Хабар 24" представил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.Многие боевики ликвидированы и задержаны, также проинформировал чиновник. Он добавил, что их личности устанавливаются, прорабатываются различные версии их принадлежности к экстремистским организациям.Абаев также подчеркнул, что протесты в Казахстане сначала носили мирный характер, однако затем толпу возглавили бандиты и террористы с оружием.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ru.sputnik.md/20220106/v-kazakhstan-napravleny-mirotvortsy-odkb-47803217.html

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