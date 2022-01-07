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В ходе беспорядков в Казахстане задержаны более 3000 человек
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В Казахстане подсчитали примерный ущерб от беспорядков экономике и бизнесу.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. В настоящее время число задержанных из-за беспорядков по всему Казахстану достигло 3811 человек, ликвидировано 26 человек, еще 26 ранены, передает РИА Новости со ссылкой на казахский портал Tengrinews.kz и данные МВД страны.
"Новые данные от МВД: по всему Казахстану задержано 3811 человек, 26 - ликвидировано, 26 - ранено", - информирует портал.
Подсчитана и предварительная сумма ущерба, нанесенного беспорядками. Так, на утро пятницы его размер достиг 44 миллиардов тенге (около 100 миллионов долларов США), цифры публикует в своем заявлении национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".
"Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 44 миллиардов тенге (в Алма-Ате 43,5 миллиарда тенге)", - говорится в заявлении.
Пострадали в основном объекты торговли, общепита, транспорта, сферы услуг, а также финансового сектора. "При этом оценить ущерб большинства бизнесменов до сих пор не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", - уточняется в заявлении.
Пострадали в основном объекты торговли, общепита, транспорта, сферы услуг, а также финансового сектора. "При этом оценить ущерб большинства бизнесменов до сих пор не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", - уточняется в заявлении.
"По состоянию на 09.00 часов 7 января всего выявлено около 519 пострадавших субъектов, расположенных в 662 объектах (из них 14 ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора (в частности, банкоматам)", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.