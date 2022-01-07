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В ходе беспорядков в Казахстане задержаны более 3000 человек
В ходе беспорядков в Казахстане задержаны более 3000 человек
В Казахстане подсчитали примерный ущерб от беспорядков экономике и бизнесу.
2022-01-07T14:45+0200
2022-01-07T14:45+0200
общество
в мире
казахстан
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. В настоящее время число задержанных из-за беспорядков по всему Казахстану достигло 3811 человек, ликвидировано 26 человек, еще 26 ранены, передает РИА Новости со ссылкой на казахский портал Tengrinews.kz и данные МВД страны."Новые данные от МВД: по всему Казахстану задержано 3811 человек, 26 - ликвидировано, 26 - ранено", - информирует портал.Подсчитана и предварительная сумма ущерба, нанесенного беспорядками. Так, на утро пятницы его размер достиг 44 миллиардов тенге (около 100 миллионов долларов США), цифры публикует в своем заявлении национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"."Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 44 миллиардов тенге (в Алма-Ате 43,5 миллиарда тенге)", - говорится в заявлении.Пострадали в основном объекты торговли, общепита, транспорта, сферы услуг, а также финансового сектора. "При этом оценить ущерб большинства бизнесменов до сих пор не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", - уточняется в заявлении."По состоянию на 09.00 часов 7 января всего выявлено около 519 пострадавших субъектов, расположенных в 662 объектах (из них 14 ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора (в частности, банкоматам)", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
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в мире, казахстан

В ходе беспорядков в Казахстане задержаны более 3000 человек

14:45 07.01.2022
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Казахстане на фоне протестов
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Sputnik
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В Казахстане подсчитали примерный ущерб от беспорядков экономике и бизнесу.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. В настоящее время число задержанных из-за беспорядков по всему Казахстану достигло 3811 человек, ликвидировано 26 человек, еще 26 ранены, передает РИА Новости со ссылкой на казахский портал Tengrinews.kz и данные МВД страны.
"Новые данные от МВД: по всему Казахстану задержано 3811 человек, 26 - ликвидировано, 26 - ранено", - информирует портал.
Подсчитана и предварительная сумма ущерба, нанесенного беспорядками. Так, на утро пятницы его размер достиг 44 миллиардов тенге (около 100 миллионов долларов США), цифры публикует в своем заявлении национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".
"Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 44 миллиардов тенге (в Алма-Ате 43,5 миллиарда тенге)", - говорится в заявлении.

Пострадали в основном объекты торговли, общепита, транспорта, сферы услуг, а также финансового сектора. "При этом оценить ущерб большинства бизнесменов до сих пор не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", - уточняется в заявлении.
"По состоянию на 09.00 часов 7 января всего выявлено около 519 пострадавших субъектов, расположенных в 662 объектах (из них 14 ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора (в частности, банкоматам)", - говорится в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алматы - Sputnik Молдова, 1920, 05.01.2022
Фото
Пожары и погромы: протесты в Казахстане из-за цен на газ переросли в беспорядки
5 января, 16:41
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
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