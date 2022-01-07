https://ru.sputnik.md/20220107/chto-mozhno-a-chto-nelzya-delat-v-rozhdestvo-primety-i-poverya-47839528.html

Что можно, а что нельзя делать в Рождество: приметы и поверья

Что можно, а что нельзя делать в Рождество: приметы и поверья

Говорят, что праздник Рождества - особенный, и именно в этот день с людьми могут произойти настоящие чудеса. Что может им помешать - сказано народных поверьях.

2022-01-07T14:17+0200

2022-01-07T14:17+0200

2022-01-07T14:31+0200

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/07/47839571_0:83:3073:1811_1920x0_80_0_0_a0e1cffaafa861d2d9a3867816e55597.jpg

Канун Рождества в прежние времена был периодом особой подготовки: православные обязательно мылись в бане, готовили для встречи великого праздника новую одежду, особое внимание уделяли убранству стола и рождественской трапезе.Уже утром 7 января вступали в силу народные поверья, которые обязан был чтить каждый. Так, запрещалось пить воду: считалось, что таким образом можно обеспечить себе жажду на все лето. Косвенным образом запрет на потребление воды был связан со страхом перед засушливым годом и неурожаем.Убирать, выносить мусор и делать любую работу по дому на Рождество также категорически запрещалось. Обычные для женщин занятия - ткачество, плетение, шитье, прядение - нужно было оставить на более поздний срок. Что нужно было сделать обязательно, так это устраивать застолье и изготавливать самую разную выпечку. В рождественские пироги закладывали особую начинку: монету, кольцо, другие предметы, которые имеют важное значение. Тому, кто получал пирог с монетой, сулили достаток. Кольцо означало скорое замужество или женитьбу.Садиться за стол в темной одежде категорически запрещалось. Встречать Рождество можно было только нарядными. Едой со стола обязательно делились. Часть полагалась бедным или старшим родственникам, тем, кто не смог сесть за общий праздничный стол. Кроме того, остатки трапезы нужно было отнести домашним животным и скоту. Традиция имела двойное значение: во-первых, обстоятельства и место появления на свет младенца Иисуса - в пещере, куда пастухи загоняли скот. Во-вторых, угощение домашним животным нужно было дать, чтобы привлечь в дом достаток и удачу.Мужчины на Рождество не рыбачили и не охотились. Женщинам было категорически запрещено гадать и обращаться к целителям.После Рождества на следующие 12 дней наступают Святки. Вот это время целиком посвящено гаданиям, в том числе на суженого, гуляньям и пышным застольям.

https://ru.sputnik.md/20201018/baron-vsekh-romy-moldova-stoit-verit-tsyganskim-gadaniyam-32072431.html

https://ru.sputnik.md/20220107/kak-pravoslavnye-khristiane-prazdnuyut-rozhdestvo-po-staromu-stilyu-47833664.html

https://ru.sputnik.md/20220104/kakie-neobychnye-blyuda-gotovyat-moldova-rozhdestvo-47767188.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире