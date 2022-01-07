https://ru.sputnik.md/20220107/gruppovaya-draka-v-durleshtakh-vmeshalis-karabinery-i-politsiya--47840734.html
Групповая драка в Дурлештах: вмешались карабинеры и полиция
Групповая драка в Дурлештах: вмешались карабинеры и полиция
Три патрульных экипажа карабинеров и экипаж полиции были вынуждены разнимать групповую драку в Дурлештах.
2022-01-07T14:29+0200
2022-01-07T14:29+0200
2022-01-07T14:33+0200
драка
дурлешты
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общество
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. По данным Генинспектората карабинеров, инцидент произошел вечером 6 января на улице Картуша в кишиневском пригороде Дурлешты.Конфликт произошел между несколькими мужчинами. Один из нападавших был вооружен ржавым мечом.В результате одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. На место происшествия была вызвана карета скорой.Правоохранительные органы должны установить все обстоятельства случившегося.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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драка, дурлешты, карабинеры
Групповая драка в Дурлештах: вмешались карабинеры и полиция
14:29 07.01.2022 (обновлено: 14:33 07.01.2022)
Три патрульных экипажа карабинеров и экипаж полиции были вызваны, чтобы разнять групповую драку в Дурлештах.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. По данным Генинспектората карабинеров, инцидент произошел вечером 6 января на улице Картуша в кишиневском пригороде Дурлешты.
Конфликт произошел между несколькими мужчинами. Один из нападавших был вооружен ржавым мечом.
В результате одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. На место происшествия была вызвана карета скорой.
Правоохранительные органы должны установить все обстоятельства случившегося.