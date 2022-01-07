https://ru.sputnik.md/20220107/gruppovaya-draka-v-durleshtakh-vmeshalis-karabinery-i-politsiya--47840734.html

Групповая драка в Дурлештах: вмешались карабинеры и полиция

Групповая драка в Дурлештах: вмешались карабинеры и полиция

Три патрульных экипажа карабинеров и экипаж полиции были вынуждены разнимать групповую драку в Дурлештах.

2022-01-07T14:29+0200

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драка

дурлешты

карабинеры

общество

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. По данным Генинспектората карабинеров, инцидент произошел вечером 6 января на улице Картуша в кишиневском пригороде Дурлешты.Конфликт произошел между несколькими мужчинами. Один из нападавших был вооружен ржавым мечом.В результате одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. На место происшествия была вызвана карета скорой.Правоохранительные органы должны установить все обстоятельства случившегося.

дурлешты

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

драка, дурлешты, карабинеры