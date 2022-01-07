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Извержение вулкана началось на Галапагосах, где обитают розовые игуаны
Извержение вулкана началось на Галапагосах, где обитают розовые игуаны
Самый высокий вулкан на Галапагосских островах выбросил в небо тонны пепла.
2022-01-07T20:47+0200
2022-01-07T20:47+0200
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в мире
вулкан
извержение
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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. На крупнейшем острове Галапагосского архипелага Исабела, известного своей уникальной фауной, началось извержение вулкана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный парк Галапагос.Институт геофизики Эквадора, которому принадлежит архипелаг, сообщил, что облака газа и пепла поднялись на высоту до 3,8 тысячи метров. Потоки лавы текут по южному и юго-восточному склонам вулкана. "Поблизости нет населенных пунктов, которые могли бы быть затронуты активностью вулкана", - отмечает институт.На острове Исабела живут уникальные розовые игуаны, признанные отдельным видом только в 2009 году. Их популяция составляет около полутысячи особей, которые обитают в непосредственной близости от вулкана Вольф. Это самый высокий из шести вулканов острова. Последний раз он извергался в 2015 году, проспав больше 30 лет.
https://ru.sputnik.md/20211225/izverzhenie-vulkana-zavershilos-47525850.html
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в мире, вулкан, извержение

Извержение вулкана началось на Галапагосах, где обитают розовые игуаны

20:47 07.01.2022
© FORTAЛава стекает из вулкана
Лава стекает из вулкана - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© FORTA
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Самый высокий вулкан на Галапагосских островах выбросил в небо тонны пепла.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. На крупнейшем острове Галапагосского архипелага Исабела, известного своей уникальной фауной, началось извержение вулкана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный парк Галапагос.
"Вулкан Вольф начал извержение на острове Исабела, сообщают наши сотрудники, ставшие свидетелями произошедшего", - говорится в сообщении.
Институт геофизики Эквадора, которому принадлежит архипелаг, сообщил, что облака газа и пепла поднялись на высоту до 3,8 тысячи метров. Потоки лавы текут по южному и юго-восточному склонам вулкана.
"Поблизости нет населенных пунктов, которые могли бы быть затронуты активностью вулкана", - отмечает институт.
На острове Исабела живут уникальные розовые игуаны, признанные отдельным видом только в 2009 году. Их популяция составляет около полутысячи особей, которые обитают в непосредственной близости от вулкана Вольф. Это самый высокий из шести вулканов острова. Последний раз он извергался в 2015 году, проспав больше 30 лет.
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