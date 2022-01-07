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Извержение вулкана началось на Галапагосах, где обитают розовые игуаны
© FORTAЛава стекает из вулкана
© FORTA
Самый высокий вулкан на Галапагосских островах выбросил в небо тонны пепла.
КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. На крупнейшем острове Галапагосского архипелага Исабела, известного своей уникальной фауной, началось извержение вулкана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный парк Галапагос.
"Вулкан Вольф начал извержение на острове Исабела, сообщают наши сотрудники, ставшие свидетелями произошедшего", - говорится в сообщении.
#Galápagos | Volcán Wolf inicia actividad eruptiva en la isla Isabela, reportan #NuestrosGuardaparques, que observaron el suceso.— Parque Galápagos (@parquegalapagos) January 7, 2022
📸 Fotografía: Wilson Cabrera - Guardaparque. pic.twitter.com/fH5A0XCVni
Институт геофизики Эквадора, которому принадлежит архипелаг, сообщил, что облака газа и пепла поднялись на высоту до 3,8 тысячи метров. Потоки лавы текут по южному и юго-восточному склонам вулкана.
[BOLETÍN] Volcán Wolf en Galápagos entra en erupción.— Parque Galápagos (@parquegalapagos) January 7, 2022
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"Поблизости нет населенных пунктов, которые могли бы быть затронуты активностью вулкана", - отмечает институт.
Los machos de #iguana marina de la #Galápagos cambian de color durante la temporada de apareamiento para atraer a una pareja. Esto varía entre los machos de las distintas islas. Los de La Española se vuelven verdes y rojas y reciben el sobrenombre de 'Iguana de #Navidad'.— Marine Life Project (@MarineLifeProj) December 23, 2021
📸TuiR pic.twitter.com/oi5LNsYB9q
На острове Исабела живут уникальные розовые игуаны, признанные отдельным видом только в 2009 году. Их популяция составляет около полутысячи особей, которые обитают в непосредственной близости от вулкана Вольф. Это самый высокий из шести вулканов острова. Последний раз он извергался в 2015 году, проспав больше 30 лет.
25 декабря 2021, 17:11