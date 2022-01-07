https://ru.sputnik.md/20220107/izverzhenie-vulkana-nachalos-na-galapagosakh-gde-obitayut-rozovye-iguany-47847628.html

Извержение вулкана началось на Галапагосах, где обитают розовые игуаны

Извержение вулкана началось на Галапагосах, где обитают розовые игуаны

Самый высокий вулкан на Галапагосских островах выбросил в небо тонны пепла.

2022-01-07T20:47+0200

2022-01-07T20:47+0200

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КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. На крупнейшем острове Галапагосского архипелага Исабела, известного своей уникальной фауной, началось извержение вулкана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный парк Галапагос.Институт геофизики Эквадора, которому принадлежит архипелаг, сообщил, что облака газа и пепла поднялись на высоту до 3,8 тысячи метров. Потоки лавы текут по южному и юго-восточному склонам вулкана. "Поблизости нет населенных пунктов, которые могли бы быть затронуты активностью вулкана", - отмечает институт.На острове Исабела живут уникальные розовые игуаны, признанные отдельным видом только в 2009 году. Их популяция составляет около полутысячи особей, которые обитают в непосредственной близости от вулкана Вольф. Это самый высокий из шести вулканов острова. Последний раз он извергался в 2015 году, проспав больше 30 лет.

https://ru.sputnik.md/20211225/izverzhenie-vulkana-zavershilos-47525850.html

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в мире, вулкан, извержение