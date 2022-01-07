https://ru.sputnik.md/20220107/kak-pravoslavnye-khristiane-prazdnuyut-rozhdestvo-po-staromu-stilyu-47833664.html

Как православные христиане празднуют Рождество по старому стилю

Как православные христиане празднуют Рождество по старому стилю

Граждане Молдовы празднуют Рождество по старому стилю. Какие традиции чтут христиане в этот день?

2022-01-07T14:15+0200

2022-01-07T14:15+0200

2022-01-07T14:15+0200

молдова

рождество

традиции

общество

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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Одним из главных рождественских обычаев являются колядки. Колядующие ходят от дома к дому со звездой в руке и возвещают людям о рождении Иисуса в песнях и стихах. Есть поверье: того, кто не откроет дверь колядующим, ждет неурожайный год и невезение в доме.На звезде, с которой ходят колядовать, также должен висеть колокольчик, который символизирует колокольчик на шее ягненка в хлеву, где появился на свет младенец Иисус.Зимние колядки — это обрядовые тексты, посвященные Рождеству Христову, воспевающие момент, когда в день Рождества на небе появилась звезда, которая привела трех волхвов к месту рождения Спасителя. Группы детей несут с собой звезду, в центре которой помещена икона с младенцем Иисусом.Колядующие получают подарки от хозяев, и традиционный подарок - хлеб - символ изобилия. Для всех готовят большие калачи, а для детей – булочки поменьше - hulubi, орешки и конфеты.Традиционные блюда для рождественского столаОтдельного внимания заслуживает приготовление блюд и калачей для колядующих. Выпечка калачей требует от хозяйки соблюдения определенных традиций и канонов. Из первого теста делают особый калач, называемый рождественским (Crăciun sau Crăciunel), в виде незаконченной восьмерки. Crăciunel кладут на икону и держат до весны, когда его отдадут на корм скоту, чтобы поголовье было здорово.Молдавские женщины стараются, чтобы на столе были блюда, приготовленные из свинины. В целом же традиционными блюдами Рождества являются свиные колбаски, голубцы, холодец, рыба, Crăciunel, фрукты, сладости и напитки. В некоторых частях страны в рождественское утро принято подавать мамалыгу, которой придают особое значение.Какими бы ни были традиции и обычаи, несомненно, праздник Рождества собирает жителей Молдовы в родительском доме, рядом с близкими. Православные христиане Республики Молдова официально отмечают Рождество Иисуса Христа дважды - 25 декабря и 7 января. Причина - в разнице между юлианским и григорианским календарями.За 40 дней до праздника христиане соблюдают Рождественский пост.Республика Молдова - не единственная страна, в которой официально праздник Рождества Христова отмечается дважды, по новому и по старому стилю. Рождество также отмечают дважды на Украине, в Белоруссии, Албании, Ливане, по некоторым данным, в Эритрее.

https://ru.sputnik.md/20220106/mitropolit-vladimir-pozdravil-pravoslavnykh--s-nastupayuschim-rozhdestvom-47821755.html

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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молдова, рождество, традиции