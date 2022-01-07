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Как православные христиане празднуют Рождество по старому стилю
Как православные христиане празднуют Рождество по старому стилю
Граждане Молдовы празднуют Рождество по старому стилю. Какие традиции чтут христиане в этот день?
2022-01-07T14:15+0200
2022-01-07T14:15+0200
молдова
рождество
традиции
общество
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КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Одним из главных рождественских обычаев являются колядки. Колядующие ходят от дома к дому со звездой в руке и возвещают людям о рождении Иисуса в песнях и стихах. Есть поверье: того, кто не откроет дверь колядующим, ждет неурожайный год и невезение в доме.На звезде, с которой ходят колядовать, также должен висеть колокольчик, который символизирует колокольчик на шее ягненка в хлеву, где появился на свет младенец Иисус.Зимние колядки — это обрядовые тексты, посвященные Рождеству Христову, воспевающие момент, когда в день Рождества на небе появилась звезда, которая привела трех волхвов к месту рождения Спасителя. Группы детей несут с собой звезду, в центре которой помещена икона с младенцем Иисусом.Колядующие получают подарки от хозяев, и традиционный подарок - хлеб - символ изобилия. Для всех готовят большие калачи, а для детей – булочки поменьше - hulubi, орешки и конфеты.Традиционные блюда для рождественского столаОтдельного внимания заслуживает приготовление блюд и калачей для колядующих. Выпечка калачей требует от хозяйки соблюдения определенных традиций и канонов. Из первого теста делают особый калач, называемый рождественским (Crăciun sau Crăciunel), в виде незаконченной восьмерки. Crăciunel кладут на икону и держат до весны, когда его отдадут на корм скоту, чтобы поголовье было здорово.Молдавские женщины стараются, чтобы на столе были блюда, приготовленные из свинины. В целом же традиционными блюдами Рождества являются свиные колбаски, голубцы, холодец, рыба, Crăciunel, фрукты, сладости и напитки. В некоторых частях страны в рождественское утро принято подавать мамалыгу, которой придают особое значение.Какими бы ни были традиции и обычаи, несомненно, праздник Рождества собирает жителей Молдовы в родительском доме, рядом с близкими. Православные христиане Республики Молдова официально отмечают Рождество Иисуса Христа дважды - 25 декабря и 7 января. Причина - в разнице между юлианским и григорианским календарями.За 40 дней до праздника христиане соблюдают Рождественский пост.Республика Молдова - не единственная страна, в которой официально праздник Рождества Христова отмечается дважды, по новому и по старому стилю. Рождество также отмечают дважды на Украине, в Белоруссии, Албании, Ливане, по некоторым данным, в Эритрее.
https://ru.sputnik.md/20220106/mitropolit-vladimir-pozdravil-pravoslavnykh--s-nastupayuschim-rozhdestvom-47821755.html
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Александрина Киртоакэ
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молдова, рождество, традиции

Как православные христиане празднуют Рождество по старому стилю

14:15 07.01.2022
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaВ кабинет к премьеру Кику пришли колядующие и поздравили его с наступающими праздниками
В кабинет к премьеру Кику пришли колядующие и поздравили его с наступающими праздниками - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Граждане Молдовы празднуют Рождество по старому стилю. Какие традиции чтут христиане в этот день?
КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Одним из главных рождественских обычаев являются колядки. Колядующие ходят от дома к дому со звездой в руке и возвещают людям о рождении Иисуса в песнях и стихах. Есть поверье: того, кто не откроет дверь колядующим, ждет неурожайный год и невезение в доме.
На звезде, с которой ходят колядовать, также должен висеть колокольчик, который символизирует колокольчик на шее ягненка в хлеву, где появился на свет младенец Иисус.
Зимние колядки — это обрядовые тексты, посвященные Рождеству Христову, воспевающие момент, когда в день Рождества на небе появилась звезда, которая привела трех волхвов к месту рождения Спасителя. Группы детей несут с собой звезду, в центре которой помещена икона с младенцем Иисусом.
Митрополит Владимир на богослужении - Sputnik Молдова, 1920, 06.01.2022
Митрополит Владимир поздравил православных с наступающим Рождеством
Вчера, 18:21
Колядующие получают подарки от хозяев, и традиционный подарок - хлеб - символ изобилия. Для всех готовят большие калачи, а для детей – булочки поменьше - hulubi, орешки и конфеты.

Традиционные блюда для рождественского стола

Отдельного внимания заслуживает приготовление блюд и калачей для колядующих. Выпечка калачей требует от хозяйки соблюдения определенных традиций и канонов. Из первого теста делают особый калач, называемый рождественским (Crăciun sau Crăciunel), в виде незаконченной восьмерки. Crăciunel кладут на икону и держат до весны, когда его отдадут на корм скоту, чтобы поголовье было здорово.
Молдавские женщины стараются, чтобы на столе были блюда, приготовленные из свинины. В целом же традиционными блюдами Рождества являются свиные колбаски, голубцы, холодец, рыба, Crăciunel, фрукты, сладости и напитки. В некоторых частях страны в рождественское утро принято подавать мамалыгу, которой придают особое значение.
Хатману: каким должен быть традиционный рождественский стол в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 07.01.2022
Радио
Хатману: каким должен быть традиционный рождественский стол в Молдове
08:00
Какими бы ни были традиции и обычаи, несомненно, праздник Рождества собирает жителей Молдовы в родительском доме, рядом с близкими.
Православные христиане Республики Молдова официально отмечают Рождество Иисуса Христа дважды - 25 декабря и 7 января. Причина - в разнице между юлианским и григорианским календарями.
За 40 дней до праздника христиане соблюдают Рождественский пост.
Республика Молдова - не единственная страна, в которой официально праздник Рождества Христова отмечается дважды, по новому и по старому стилю. Рождество также отмечают дважды на Украине, в Белоруссии, Албании, Ливане, по некоторым данным, в Эритрее.
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